La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/sep/2018 Liga Campanense:

Goleó a Atlético Las Praderas y ahora ambos tienen 28 unidades. Hoy se disputa la 12ª fecha en cancha de El Pino. El pasado sábado, en cancha de El Pino, se disputó la 11ª fecha del Torneo de Quinta División que organiza la Liga Campanense de Fútbol. Y en el partido más destacado de la jornada, Mega Juniors "A" goleó 4-0 a Atlético Las Praderas y lo alcanzó en lo más alto de la tabla de posiciones. Pero Mega Juniors "A" cuenta con una ventaja: sumó sus 28 puntos en diez presentaciones, mientras que Atlético Las Praderas tiene 11 partidos jugados porque todavía no quedó libre (lo hará en la 13ª fecha, última de la primera rueda). Todos los resultados de la 11ª fecha fueron: Otamendi FC 4-0 Mega Juniors "B"; Defensores de La Esperanza 2-0 Real San Jacinto; Mega Juniors "A" 4-0 Atlético Las Praderas; San Felipe 1-1 La Josefa; Leones Azules PG-PP El Junior; Lechuga FC PG-PP Juventud Unida. Libre: Desamparados FC. En tanto, la 12ª fecha se jugará hoy sábado y tendrá los siguientes partidos: Atlético Las Praderas vs Desamparados FC (9.00); Lechuga vs Mega Juniors "B" (10.10); Leones Azules vs Real San Jacinto (11.10); Defensores de La Esperanza vs Otamendi FC (12.20). Además, La Josefa y Mega Juniors "A" sumarán los tres puntos porque Juventud Unida y El Junior no continúan en el campeonato. En tanto, libre queda Deportivo San Felipe. PROGRAMACIÓN DEL FEMENINO La 11ª fecha del Torneo Femenino que organiza la Liga Campanense de Fútbol también se disputará hoy en cancha de El Pino, aunque por la tarde. La programación es la siguiente: Otamendi FC vs La Josefa (13.30), Juventud Unida vs Defensores de La Esperanza (14.40), Mega Juniors vs Lechuga "A" (16.00) y Leones Azules vs Desamparados (17.15). Queda libre Lechuga "B".

