La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 22/sep/2018 El Historial:

Villa Dálmine Vs. Chacarita

Por Gustavo Belsué







ENCUENTRO Nº 18. En los 17 partidos anteriores, Villa Dálmine sólo consiguió 2 victorias y convirtió 12 goles. Chacarita, en tanto, ganó 8 veces y marcó 24 tantos. Además registran 7 empates. COMO LOCAL VILLA DALMINE: Jugaron 9 veces. El Violeta ganó en una oportunidad (5 goles), mientras que el Funebrero se llevó dos triunfos de Campana (8 goles). Se registran 6 empates. COMO LOCAL CHACARITA: Jugaron 8 encuentros. Villa Dálmine sólo ganó una vez (7 goles), mientras que Chacarita se impuso en 6 oportunidades (16 goles). Igualaron una vez. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE: el sábado 29 de abril de 2017, por la 30ª fecha de la Primera B Nacional 2016/17, Chacarita se impuso por 4 a 1 con goles de Rodrigo Salinas (2), Nicolás Oroz y Jonathan Rodríguez. Para el Violeta, Ángel Alonso había abierto el marcador en el primer tiempo. Fue expulsado Federico Recalde por doble amarilla. APOSTILLAS: Villa Dálmine registra 15 encuentros sin victorias frente a Chacarita, con 7 empates y 8 derrotas. Y como visitante, acumula 7 sin ganar, con 6 derrotas (las últimas tres consecutivas) y un empate. Sus únicos dos triunfos ante el Funebrero son del campeonato de Primera B de 1980: el 26 de abril, por la 9ª fecha, se impuso 4-2 como visitante (goles de Narciso Facundo Gallardo -2-, Francisco Ramón Portillo y Luis María Orlando); mientras que el 6 de septiembre, por la 28ª fecha, ganó 2-1 en Campana con tantos de Miguel Ernesto Benítez y Oscar Bautista Cassinerio. GOLEADORES DE VILLA DALMINE (12): Narciso Facundo Gallardo (2), Luis María Orlando (1), Francisco Ramón Portillo (1), Oscar Bautista Cassinerio (1), Miguel Ernesto Benítez (1), Juan Alberto Martínez (1), Cristian Daniel Taborda (1), Luis Rodríguez (1), Damián Salvatierra (1), Nicolás Steffanelli (1) y Ángel Alonso (1). GOLEADORES DE CHACARITA (24): Matías Pisano (2), Damián Manso (2), Rodrigo Salinas (2), Luis Alejandro Ugarte (1), Juan Carlos Nanni (1), Rubén José Simeone (1), Osvaldo Ingrao (1), Leonardo Fabián Itabel (1), Osvaldo Salvador Escudero (1), Carlos Leeb (1), César D´Agostino (1), Sergio Gustavo De Bonis (1), Jorge Piris (1), Cristian Guanca (1), Ramón Lentini (1), Matías Rosso (1), Brian Ortíz (1), Franco Racca (1), Fernando Coniglio (1), Nicolás Oroz (1) y Jonathan Rodríguez (1). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 2014 El sábado 26 de abril, por la 37ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, Villa Dálmine igualó 1-1 frente a Chacarita en lo que es el único empate conseguido en condición de visitante. La síntesis de ese partido fue: CHACARITA JUNIORS (1): Fernando Otarola; Diego Acuña (Maximiliano Estévez), Brian Ortiz, Gonzalo Roncaniere, Maximiliano Paredes; Matías Rodríguez, Leandro Coronel, Miguel Mellado (Sebastián Romero), Cristian Guanca; Matías Rosso (Elías Alderete) y Ramón Lentini. DT: Carlos Leeb. SUPLENTES: Gonzalo Carniel, Daniel Gojmerac, Agustín Módula y Mauro Montenegro. VILLA DALMINE (1): Pedro Fernández; Juan Ferreira, Facundo Gómez, Rubén Zamponi, Gustavo Mbombaj; Diego Grecco, Horacio Falcón; Víctor Gómez (Juan Manuel Ferreyra), Raúl Pérez (Fernando Luna), Nazareno Solís; y Damián Salvatierra (Dalmiro Gaeto). DT: Sergio Rondina. SUPLENTES: Pablo Manfra, Juan Celaya, Damián Acosta y Jorge González. GOLES: PT 28m Damián Salvatierra (VD) y ST 47m Brian Ortiz (C). ESTADIO: Chacarita.ÁRBITRO: Lucas Di Bastiano



