SAN LORENZO LO DIO VUELTA: en el arranque de la sexta fecha de la Superliga, le ganó 3-2 como local a Patronato.- SIGUE LA FECHA 6: jornada previa al Superclásico.- OPERARON A ANDRADA: el arquero de Boca fue operado por la fractura que sufrió en el maxilar inferior.- PRIMERA B METRO: el arranque de la séptima fecha.- PRIMERA C: el líder Berazategui perdió como local frente a Leandro N. Alem.- PRIMERA D: eArgentino de Merlo le ganó como visitante a Defensores de Cambaceres.- SAN LORENZO LO DIO VUELTA En el arranque de la sexta fecha de la Superliga, San Lorenzo (sin Nicolás Blandi) le ganó 3-2 como local a Patronato con goles de Gonzalo Rodríguez y Franco Mussis en los últimos 15 minutos (Adolfo Gaich había abierto la cuenta a los 6 del PT, pero Ledesma y Carabajal pusieron 2-1 arriba al visitante antes de los 20 minutos). De esta manera, el Ciclón consiguió su primera victoria del campeonato, mientras que el equipo de Paraná sigue hundido en el fondo de la tabla con apenas un punto en seis presentaciones. Además, al cierre de esta edición jugaban Colón y Godoy Cruz en Santa Fe. SIGUE LA FECHA 6 En la jornada previa al Superclásico y en la continuidad de la sexta fecha de la Superliga, hoy sábado jugarán: Newells vs Lanús (13.15), Talleres vs Vélez (15.30), Defensa y Justicia vs Estudiantes de La Plata (17.45) y Banfield vs Independiente (20.00). Mientras que mañana domingo lo harán: Tigre vs Huracán (11.00), San Martín de Tucumán vs Argentinos Juniors (11.00), Gimnasia vs Rosario Central (13.15), San Martín de San Juan vs Atlético Tucumán (13.15) y Boca Juniors vs River Plate (17.45). La fecha se cerrará el lunes con: Aldosivi vs Belgrano (18.00) y el líder Racing Club vs Unión (20.00). OPERARON A ANDRADA Tras el choque frente a Dedé en el partido de ida de los Cuartos de Final de Copa Libertadores, Esteban Andrada, arquero de Boca, fue operado ayer por la fractura que sufrió en el maxilar inferior. La recuperación le demandaría dos meses y lo dejaría con escasas chances de volver a jugar en lo que resta del año. La lesión la sufrió durante la victoria 2-0 del Xeneize sobre el Cruzeiro de Belo Horizonte del miércoles por la noche con goles de Mauro Zárate y Pablo Pérez. La revancha será el jueves 4 de octubre en Brasil y su reemplazante será Agustín Rossi. PRIMERA B METRO En el arranque de la séptima fecha, Atlanta venció 2-0 como visitante a UAI Urquiza con goles de Horacio Martínez y Fabrizio Pedrozo. En tanto, Almirante Brown y San Miguel (Santiago Prim fue titular) igualaron sin goles. Esta séptima jornada continuará hoy con otros cuatro cotejos, entre los que se destaca la presentación del líder Deportivo Riestra (16 puntos), que visitará a Acassuso (14) desde las 13.05 (transmite TyC Sports). Demás jugarán: Flandria vs Deportivo Español (15.30), Sacachispas vs Defensores Unidos (15.30) y All Boys vs Colegiales (15.30). PRIMERA C El líder Berazategui (14 puntos) perdió ayer 1-0 como local frente a Leandro N. Alem en el inicio de la séptima fecha de la Primera C. En el otro cotejo del viernes, Cañuelas sorprendió 1-0 como visitante a Ituzaingó y logró su primera victoria del campeonato. La fecha continuará hoy con otros tres encuentros: El Porvenir vs Midland, Deportivo Merlo vs San Martín (B) y Lamadrid vs Argentino de Quilmes. PRIMERA D En el inicio de la cuarta fecha de la divisional, Argentino de Merlo le ganó 2-0 como visitante a Defensores de Cambaceres, en un duelo entre los últimos dos equipos que descendieron de la Primera C. La jornada continuará hoy con dos partidos: desde las 11, el líder Muñiz (9 puntos) recibirá en cancha de Belgrano de Zárate a Centro Español; mientras que a las 15.30 horas se enfrentarán Real Pilar vs Deportivo Paraguayo. Por esta cuarta fecha, Puerto Nuevo recién se estará presentando el martes, cuando enfrente como visitante a Yupanqui en duelo de escoltas (ambos tienen 7 puntos y hoy están a dos de Muñiz).



