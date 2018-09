Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 22/sep/2018. Más de "Breves - Actualidad Nacional" en Edición del sábado, 22/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Nacional: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

FUERTE BAJA DEL DÓLAR: el dólar profundizó este viernes la baja al cerrar a $38,13 para la venta.- APELÓ CRISTINA: la ex presidenta apeló el procesamiento en su contra como "jefa" de una asociación ilícita.- CONDENAN A EXPREFECTOS: seis exprefectos fueron condenados con penas de hasta 10 años de prisión por torturar a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, integrantes del colectivo La Poderosa.- APELÓ CRISTINA La ex presidenta Cristina Kirchner apeló ayer el procesamiento en su contra como "jefa" de una asociación ilícita en la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno con el pago de sobornos, y tildó de "poca seria" la acusación. Además, a través de su abogado Carlos Beraldi, la expresidenta sostuvo que hay contradicciones en los dichos como arrepentido del exsecretario de Obras Públicas José López y del financista Ernesto Clarens. "La absoluta orfandad probatoria de la imputación efectuada contra nuestra representada -que por cierto resulta totalmente falsa- y la manifiesta falta de sustento jurídico del auto de mérito resultan tan ostensibles que pueden ser constatadas a través de una simple pero agotadora lectura de las más de quinientas páginas inútiles que componen el decisorio", criticó el letrado. En ese sentido, tildó en la apelación que ahora estudiará la Sala I de la Cámara Federal, la cual no tiene plazos, que la "imputación de Bonadío es tan poco seria que ni siquiera puede describirla de un modo preciso". CONDENAN A EXPREFECTOS Seis exprefectos fueron condenados este viernes con penas de hasta 10 años de prisión por torturar a Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya, dos jóvenes integrantes del colectivo La Poderosa, en la villa 21-24 del barrio porteño de Barracas, el 24 de septiembre de 2016. A casi dos años de ocurrido el hecho, este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 condenó a los ex prefectos Leandro Antúnez, Osvaldo Ertel y Orlando Benítez a una pena de 10 años y seis meses de prisión; mientras dictó la pena de 8 años y 11 meses a Eduardo Sandoval, Yamil Marsilli y Ramón F. Falcón. Los seis exprefectos fueron considerados culpables por los delitos de imposición de torturas, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves, robo agravado y calificado por uso de armas de fuego y por haber sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. FUERTE BAJA DEL DÓLAR El dólar profundizó este viernes la baja al cerrar a $38,13 para la venta y así acumuló en la semana una caída de $2,38, ante una mayor tranquilidad en la city porteña que descomprimió la demanda de divisas. Según un promedio realizado por el Banco Central, la moneda norteamericana finalizó este viernes a $36,39 para la punta compradora y a $38,13 para la vendedora, en lo que constituyó la tercera disminución consecutiva. De ese modo, el dólar registró una caída de 84 centavos respecto del jueves, mientras que percibió una merma de $2,38 en la semana. En los mostradores del Banco Nación, el billete operó a $37,80; mientras el precio más elevado fue expuesto por Banco Galicia a $38,60.



