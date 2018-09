La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/sep/2018 Tres días que dejan huella







La ONG Pan del Alma construyó en tiempo récord su decimotercera escuela. Un año de preparativos, tres días de intensa y organizada tarea, un legado inmenso. Es la 6º que construye en Misiones y la segunda en San Vicente. Dicen que "Con Educación Es Posible", y esa es la más grande de todas las batallas que pretende ganar la ONG "Pan del Alma" que hace más de 11 años comenzó a trabajar por el otro, en un comedor del barrio La Esperanza en la ciudad de Campana. Ahí, tras un hecho violento de inseguridad, sus fundadores y colaboradores trataron de contrarrestar la realidad social y tuvieron elegir entre combatir la pobreza a través de un plato de comida o buscar su erradicación brindando al menos la posibilidad del acceso a la educación. Luego de apadrinar escuelas rurales, su meta principal comenzó en la tarea de la erradicación de las escuelas rancho en la Argentina. Hace una semana finalizaron con la 13º escuela construida: la 6º en la provincia Misiones y la 2º en la ciudad de San Vicente. En el Km 1022 de la RNNº14, en la intersección con la RPNº15, ya de tierra, comienza a unos seis kilómetros un viaje entre picadas y arroyos solo conocidos por los lugareños y los alumnos del aula satélite Nº02 de la escuela Nº754 en Santa Teresita. Hijos de gringos que conforman el crisol de razas de nuestra república, construida en la cultura del trabajo de las chacras y de la explotación forestal. Muy cerca de la reserva de pueblos originarios y en medio de una triple frontera conformada por las ciudades de San Vicente, San Pedro y el Soberbio, los padres de cada alumno trabajan en la cosecha de la yerba mate, el té, mandioca y tabaco en una tierra que fueron heredando de sus padres y abuelos. En ese esfuerzo bregaron por conseguir un aula de madera que construyeron con tablas cortadas a motosierra con sus propias manos. Hace pocos meses, a pedido de un maestro, la gente de la ONG visitó el lugar para ver con sus propios ojos la necesidad imperiosa de construir esta escuela, que pudiera albergar a más de 30 chicos que merecían la posibilidad de estudiar en un lugar digno y de mejor calidad. El pedido de un maestro, que conocía la obra de Pan del Alma, del padre que dono las tierras y de los chicos que creyeron en la historia de esos hombres de Buenos Aires que los ayudarían sin pedir nada a cambio, comenzó a ponerse en marcha en el momento exacto del corte de cinta en la inauguración y en las emociones generalizadas durante el izamiento de la enseña patria. Con cada lágrima que se escurrió en la tierra colorada se evaporaron años de espera. Pero ese llanto no fue de tristeza, es el resultado de la mezcla de cientos de emociones diferentes y que funcionan como un disparador distinto en cada uno de los participantes. Es alegría, abrazo, hermandad y triunfo. Triunfo sobre la ignorancia, a la posibilidad de cambiar una forma de vida, a reconocer el futuro en cada mirada de los niños que no han visto otra cosa que bueyes marcando surcos al costado del camino y a sus padres cansados después de cada jornada de trabajo pesado. La suma de nuevas voluntades, la colaboración de personas, padrinos, empresas y entidades multiplicó el resultado positivo de una escuela que ahora tiene luz eléctrica, abastecimiento de agua y baños que garantizan un lugar al cual verdaderamente se lo puede llamar un segundo hogar. En Misiones la ONG ya erradico 6 escuelas ranchos. Y esto no solo tiene que ver con la falta de interés por parte de algunos sectores de la sociedad política, influye también la geografía del lugar y las distancias que los chicos deben recorrer, en su mayoría caminando, para no ampliar las gruesas estadísticas de la deserción escolar. La construcción de las aulas satelitales, en primera instancia con lo que los padres y docentes tienen a mano, nace la necesidad imperiosa de convertir ese lugar en un nicho de enseñanza digno y ahí es donde los "panaderos del alma" aparecen para dar respuesta a esa necesidad en solo 3 días, luego de preparar todo durante un año.

