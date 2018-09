P U B L I C



Pagó caro sus errores y Chacarita, sin hacer mayores méritos, se impuso 2-1. Así, el Violeta sufrió su primera derrota del torneo, mientras que el Funebrero consiguió sus primeros tres puntos. Por la próxima fecha recibirá a Morón el sábado 29. La derrota que sufrió Villa Dálmine frente a Chacarita deja rasgos preocupantes al momento del análisis, porque nunca fue superado por su rival, sino que nació de errores propios difíciles de entender en un equipo que había comenzado el campeonato mostrando una gran forma y concentración en sus primeras tres presentaciones. Sin embargo, en la calurosa tarde de ayer, los dirigidos por Felipe De la Riva estuvieron lejos de llevar al resultado la superioridad colectiva que surgía a simple vista ante un conjunto que sólo había cosechado derrotas y lucía falto de confianza y rendimiento. Y allí quizás esté una de las claves: el Violeta se mostró confiado. La actitud no pareció la misma y las imprecisiones, especialmente al momento de manejar la pelota, pero también en algunas coberturas, fueron notorias. Y de eso se nutrió Chacarita, incapaz de generar peligro desde la tenencia. La otra preocupación grande que dejó el encuentro fueron las acciones puntuales de los goles, en los que tanto Juan Ignacio Dobboletta como Cristian González (reemplazante del suspendido Fernando Alarcón) ofrecieron más dudas que respuestas. Para el arquero, que volvió a estar impreciso con los pies, se suma al error que cometió en el empate de Mitre en Campana. En cuanto al juego, lo dicho: las imprecisiones, salvo algunos pasajes de la primera parte, condicionaron a Villa Dálmine, que esta vez no tuvo fluidez ni verticalidad. Y que encima no supo liquidar las oportunidades que generó para abrir el marcador. Tampoco pudo aprovechar el envión anímico que significó llegar al empate en el inicio del complemento y en una colección de errores consecutivos en ese momento del partido terminó sufriendo el 2-1 final. Por eso debe dar vuelta rápidamente esta página y trabajar para reencontrarse con su mejor versión. El próximo sábado frente a Morón necesitará estar fino nuevamente si quiere volver a la senda de la victoria. EL PARTIDO La formación de Villa Dálmine no ofreció sorpresas y sólo presentó el cambio obligado de González por el suspendido Alarcón. Y tácticamente tampoco propuso novedades De la Riva, repitiendo la propuesta de las fechas anteriores, aunque en un desarrollo de partido que asomaba abierto, con espacios, por lo que la presión alta no tuvo el mismo impacto que en las presentaciones previas. Igualmente, en los primeros cinco minutos, el Violeta encontró desacoples importantes en la zaga central de Chacarita y tuvo dos opciones de gol. Al minuto, Comachi se escapó por el sector izquierdo, se metió en el área y ante Pedro Fernández tocó atrás para Protti en una acción que no terminó en gol en contra de milagro tras el nudo que se hicieron los defensores locales para despejar al córner. Y a los 5, el equipo de nuestra ciudad trianguló bien por izquierda y el centro de Miño lo bajó Alvacete para Molina, quien elevó su remate. Por entonces, Chacarita no se acomodaba al encuentro: el 4-4-2 bien abierto que planteaba Vivaldo no encontraba conexiones ni firmeza y Lentini y Vazzoler quedaban aislados. Pero el local empezó a encontrar complicidad de los volantes de Villa Dálmine, cuyas imprecisiones le costaron al equipo la posibilidad de dominar el juego desde la tenencia. Y hasta le brindaron al Funebrero chances de contra, como ese ataque que nació de un mal pase de Molina y que terminó con Vismara rematando desviado. Por eso, entre el espeso calor, las urgencias y los nervios de Chacarita y las imprecisiones del Violeta, el partido ingresó en una meseta y se hizo discreto, muy discreto, con una única acción que se descolgó de ese trámite. Fue a los 17 y para el conjunto de De la Riva, tras una buena combinación por derecha que le permitió a Jourdan meterse en el área y rematar cruzado, pero ancho, de frente a Pedro Fernández. Esa tendencia del juego recién la pudo quebrar Villa Dálmine hacia los 35 minutos, con una sucesión de buenos pases, logrando meter al Tricolor contra su área en un par de acciones seguidas. Y ante el retraso del local, Miño probó de media distancia y exigió a Pedro Fernández, quien tuvo dificultades para desviar el balón al córner. Y de ese tiro de esquina, llegó otra chance, pero Comachi no conectó de lleno por el segundo palo. Fue un momento, no más que eso. Porque el Violeta volvió a caer en las imprecisiones en su intento de avanzar desde la tenencia y a permitirle salidas rápidas a un rival que no tenía ideas. De hecho, esas corridas terminaban en centros de compromiso para Lentini y Vazzoler. Pero, ya en el cierre de la primera parte, de esos centros llegó a un córner que Sánchez ejecutó pasado al segundo palo, donde Ramón Lentini le ganó la posición a González en el fondo del área chica y cabeceó cruzado, de pique al suelo, evitando a un Dobboletta que quedó a mitad de camino (un error del arquero en la salida había permitido la contra que generó el tiro de esquina). Esa ventaja que encontró Chacarita estaba muy lejos de ser merecida y fue un castigo grande para un Villa Dálmine que se plantó mejor que su rival, pero que estuvo impreciso, luciendo por momentos demasiado confiado en virtudes que no aparecieron. Así, el equipo de De la Riva salió a jugar el segundo tiempo en una situación que todavía no había vivido en esta temporada: abajo en el marcador y con la necesidad de ir a buscar el empate. Sin embargo, eso le duró muy poco: a los 4 minutos, una buena acción de ataque derivó en un claro penal (mano de Lazarte a remate de Molina con destino de red) que Jourdan cambió por gol con una segura ejecución a la izquierda de Pedro Fernández. Y cuando parecía que Villa Dálmine tenía el partido a su disposición, con ventajas para manejar la pelota, los mismos errores que cometió en el primer tiempo los repitió en el segundo. Y los pagó muy caro. Así, minutos después de una chance clara a su favor (violento remate de Molina que cruzó el área chica), Alvacete perdió infantilmente el balón sobre la izquierda, Chacarita atacó rápido, entre González y Dobboletta dudaron ante el pase filtrado para Sánchez y tras el despeje en extremo del central llegó el centro del propio Sánchez y la arremetida de cabeza de Vazzoler para marcar el 2-1. Fue un golpe durísimo para el Violeta, que perdió por completo la confianza y no encontró variantes para lastimar al local, que se agrupó en su campo, cedió la iniciativa y se defendió con el histórico Diego "Burrito" Rivero como estandarte. Así, la impotencia del equipo de nuestra ciudad quedó en evidencia: las malas decisiones dominaron la escena, las situaciones para empatarlo no aparecieron y los cambios (ingresaron Estigarribia, Nouet y Gallardo) tampoco influyeron. Entonces, sin hacer mucho, Chacarita sumó sus primeros tres puntos de la temporada. En tanto, Villa Dálmine, que había tenido un gran arranque, se fue lleno de dudas, consciente de que perdió el partido por errores propios. SÍNTESIS DEL PARTIDO CHACARITA (2): Pedro Fernández; Nahuel Menéndez, Germán Ré, Gonzalo Soto, Gabriel Lazarte; Matías Sánchez, Federico Vismara, Diego Rivero, Wilson Gómez; Francisco Vazzoler y Ramón Lentini. DT: Jorge Vivaldo. SUPLENTES: Lucas Bruera, Nicolás Álvarez, Alan Robledo, Yefri Reyes, Elías Alderete, Martín Lucero y Lucas Lescano. VILLA DÁLMINE (1): Juan Ignacio Dobboletta; Nicolás Sansotre, Cristian González, Marcos Martinich, Juan Ignacio Alvacete; Federico Jourdan, Matías Ballini, Emanuel Molina; Mariano Miño; Martín Comachi e Ijiel Protti. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Juan Pablo Lungarzo, Agustín Bellone, Federico Recalde, Renzo Spinaci, David Gallardo, Francisco Nouet y Marcelo Estigarribia. GOL: PT 45m Ramón Lentini (C). ST 4m Federico Jourdan (VD), de penal; 17m Francisco Vazzoler (C). CAMBIOS: ST 22m Estigarribia x Comachi (VD); 28m Lucero x Lentini (C); 34m Robledo x Re (C); 38m Álvarez x Gómez (C) y Nouet x Protti (VD); y 42m Gallardo x Alvacete (VD). AMONESTADOS: Lazarte (C); Alvacete, González y Miño (VD). CANCHA: Chacarita. ARBITRO: Ramiro López.

JOURDAN, EN UNA DE LAS CHANCES MÁS CLARAS DEL PRIMER TIEMPO. SU REMATE CRUZADO SALIÓ ANCHO.





MARIANO MIÑO MANEJA EL BALÓN ANTE LA MARCA DEL HISTÓRICO DIEGO RIVERO. "EL BURRITO" LE TERMINÓ GANANDO EL DUELO AL CORRENTINO, QUE NO GRAVITÓ Y ESO EL VIOLETA LO SINTIÓ.





PROTTI LLEGA AL ÁREA APAREADO POR UN DEFENSOR. EL REBOTE TERMINARÍA FAVORECIENDO A MOLINA (DETRÁS). FUE LA ACCIÓN QUE GENERÓ EL PENAL QUE LE PERMITIÓ A DÁLMINE LLEGAR AL EMPATE EN EL INICIO DEL ST. CON PÚBLICO VISITANTE El encuentro de ayer en San Martín se disputó con la presencia de público visitante: cientos de simpatizantes de Villa Dálmine pudieron estar acompañando a su equipo a partir de un acuerdo entre Chacarita y la A.Pre.Vi.De. Eso sí: sólo se vendieron entradas de manera anticipada el día viernes.

#Imágenes | Los once titulares de Villa Dálmine en la derrota de esta tarde por 2-1 frente a Chacarita Juniors. pic.twitter.com/mwlqzjjAw1 — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de septiembre de 2018 #Imágenes | Federico Jourdan cambió penal por gol para convertir el 1-1 parcial. Fue el segundo gol del mediocampista en el campeonato. pic.twitter.com/L9PuJdj8QU — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 23 de septiembre de 2018

