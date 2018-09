Suena fuerte el paro general del martes

No habrá escuelas ni recolección de residuos. También se verá afectado el transporte y la actividad en obras y varias fábricas de la ciudad. Algunas dependencias municipales también podrían verse afectadas. Algunos gremios, como los maestros, comienzan con la protesta el lunes al mediodía. Varios comercios podrían permanecer cerrados. El paro nacional convocado para este martes comenzará a afectar la actividad por lo menos medio día antes, ya que algunos gremios -en especial, los afiliados a las dos CTA- advirtieron que dejarán de trabajar en diversos momentos del lunes. Ese es el caso, por ejemplo, de los gremios docentes bonaerenses: las seis entidades que componen el Frente de Unidad anunciaron que dejarán las aulas a las 12 del mediodía de mañana, iniciando así una huelga por 36 horas. Los maestros llevan más de seis meses sin un acuerdo paritario y superarán con la de esta semana las dos decenas huelgas en el año. Otro gremio que iniciará la protesta antes del martes son los Metrodelegados, que paralizarán subtes y el Premetro a partir de las 20. Lo mismo podría ocurrir con los micros de larga distancia que tengan horario de salida en las últimas horas del lunes, ya que UTA también para. En la ciudad, el martes no habrá bancos, varios comercios y los supermercados permanecerán con sus persianas cerradas y no habrá transporte público. Tampoco funcionará la recolección de residuos. Por ello, desde la Subdirección de Higiene Urbana del Municipio se aconseja a los vecinos no retirar la basura de sus hogares para colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad. Las dependencias municipales podrían encontrarse cerradas, ya que el sindicato dio libertad de acción a sus afiliados. El viernes, con una columna que se extendió por dos cuadras y recorrió el centro de la ciudad, la UOCRA adelantó que bajará los brazos en las obras donde tenga presencia. Otros gremios que adhieren al paro son La Fraternidad (trenes), Camioneros, estatales (UPCN, ATE y CTA), Gastronómicos, Pasteleros, Salud (provincia), Calzado, Smata, Bancarios, aeronáuticos, textiles, metalúrgicos, prensa y puertos.

Suena fuerte el paro general del martes

