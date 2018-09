Peligro de derrumbe

Invitados por Vecinos Autoconvocados, geólogos de La Plata vienen a Campana a revisar el estado de la barranca sobre las cual varias familias tienen sus viviendas en el asentamiento denominado "La Esperanza". El lugar se encuentra en los fondos de las calles Gismundi y Dasso, en los fondos del barrio Dignidad. Es un asentamiento precario, denominado "La Esperanza". Son varias familias que tienen ahí sus viviendas, sobre la barranca, mirando el río Paraná. Y el sector corre riesgo de derrumbe. "Semanas atrás –explica Raúl Quirino, de Vecinos Autoconvocados- estuvimos en el barrio tratando de canalizar la posibilidad de que esos vecinos reciban al menos el servicio eléctrico como corresponde. Pero dialogando con los vecinos, caímos en la cuenta que varios sectores de la barranca que miran al río Paraná están inestables y se pueden venir abajo en cualquier momento". Según explicó Quirino a La Auténtica Defensa, logró despertar el interés del Dr. Enrique Fucks, quien junto a un equipo de geólogos de la Universidad Nacional de La Plata, este jueves por la mañana vendrán a Campana a evaluar la estabilidad del lugar y la fragilidad del sector del macizo donde se encuentran asentadas las viviendas. "Para darle visibilidad al tema –agregó Quirino- invitamos formalmente a integrantes del Ejecutivo Municipal, de la Reserva Otamendi, de la Secretaría del Menor y la Familia, y Concejales, a presenciar las evaluaciones del Fucks y su equipo. Está claro que si, efectivamente, hay riesgo de derrumbe, esas familias deberán ser evacuadas de manera urgente por el municipio". RENABAP En paralelo, el referente de Vecinos Autocon-vocados señaló que la agrupación seguirá impulsando en el municipio la concreción de un protocolo de urbanización que, a través de gestión municipal, permita que los vecinos de escasos recursos puedan recibir servicios de manera regular a pesar de no tener regularizada su situación dominial. "Tanto Mariano Ranieri como Axel Cantlon pretenden solucionar el problema invitando a que la gente genere su certificado dándose de alta en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en la página del ANSES. Pero ya corroboramos que esa instancia es inútil para pedir la luz o cualquier servicio: hoy por hoy el certificado no sirve porque el decreto aun no está reglamentado ni existe autoridad de aplicación", concluyó Quirino.

Vista aérea del sector de la barranca con riesgo de derrumbe donde viven varias familias.



Peligro de derrumbe

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: