Los concejales Axel Cantlon, Carlos Gómez y Rosa Funes celebraron la aprobación de la Ordenanza que establece la utilización del Fondo Educativo únicamente para infraestructura escolar. "Cuando se modificaron las Ordenanzas Fiscal e Impositiva en 2016 y 2017 se cambió el destino del Fondo Educativo que tiene que ser para la infraestructura de las Escuelas y se habilitó por ejemplo para que financie eventos culturales que nada tiene que ver con la infraestructura escolar", expresaron los ediles. "Está claro que la intención era hacer política con el Fondo Educativo a expensas de los problemas edilicios de las escuelas aun cuando es sabido el déficit que hay de escuelas secundarias en nuestra ciudad". "Cuando analizamos la rendición de cuentas del 2017 encontramos que con plata del Fondo Educativo se habían financiado eventos deportivos que nada tiene que ver con los problemas edilicios de las escuelas". "Es bueno recordad que en sus orígenes esta tasa se creó porque el Municipio no recibía fundos de la provincia para las escuelas, ni para hacer refacciones ni para construir escuelas nuevas. En un primer momento el Fondo Educativo se utilizó para la construcción de la Escuela de Comercio". "En la última sesión del Concejo Deliberante logramos aprobar una Ordenanza que hace que el Fondo Educativo vuelva a su destino original que era financiar obras de infraestructura escolar y paliar las serias necesidades que las escuelas de nuestra ciudad tienen en esa materia". "También es importante que el Municipio financie actividades culturales o recreativas para los estudiantes, pero creemos que para esto tiene que utilizar otros fondos y no echar mano al Fondo Educativo, especialmente con los serios problemas de infraestructura escolar que existe y con el déficit que hay en cantidad de escuelas secundarias", concluyeron.

UV Más Campana:

"El Fondo Educativo vuelve a ser para infraestructura escolar"

