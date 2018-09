Más de 3 mil firmas contra Chevallier

El Espacio Ciudadano Vamos Campana realizó una campaña para juntar firmas contra el "monopólio de Chevallier" y se las entregó el miércoles pasado al Ministerio de Transporte Al respecto, Alejo Sarna, dirigente de Nuevo Encuentro en Vamos Campana señaló que "iniciamos una campaña de firmas para poder ponerle un fin a la posición monopólica de Chevallier la cual se aprovecha de ser una empresa dominante para brindar un pésimo servicio a cambio de un alto costo. La campaña de adhesiones tuvo como objetivo lograr juntar la mayor cantidad de expresiones con el fin de que desde las autoridades del Ministerio de Transporte no solo le exijan mejoras en el servicio, no solo habiliten alternativas que son paleativas, sino que se le ponga definivamente un fin al monopólio que es la única solución al abuso de la empresa contra los usuarios". Por su lado, Karina Vera agregó que "la campaña que juntó más de 3 mil firmas fue exitosa no solo por la enorme cantidad de adhesiones, sino porque visibilizamos ante la dirigencia política del Municipio y de distintos bloques de Concejales una problemática y fue así que comenzaron a ocuparse del mismo. Esto habla de que cuando los vecinos y vecinas nos proponemos objetivos podemos poner en la agenda de la dirigencia con institucionalidad los problemas de los campanenses". Para finalizar, desde Vamos Campana concluyeron que "sin dudas el éxito de esta campaña se debió al compromiso ciudadano de todos aquellos que no queremos más sufrir los abusos de esta empresa, y que logramos darle un mensaje a quienes tiene cargos institucionales que hay muchos problemas que resolver, como lo es el mal servicio que presta Chevallier".

Vamos Campana recolectó más de tres mil firmas contra Chevallier y las entregó al ministerio de transporte



