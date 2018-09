Udocba Campana advierte que contra el "ajuste brutal" del Gobierno se resistirá "en la calle"

Fue luego de que su cúpula acompañara la presentación del Frente Sindical para el Modelo Nacional, liderado por Hugo Moyano, en la previa al paro general de este martes. El gremio de maestros campanenses expresó que el Gobierno "no ha escuchado los reclamos" de los trabajadores. Udocba Campana sentó su posición en el plano del sindicalismo nacional: el jueves participó del lanzamiento del Frente Sindical para el Modelo Nacional, una nueva corriente dentro de la CGT, y dos días después llamó a los trabajadores de la ciudad a "mostrar su descontento y luchar" contra el "ajuste brutal" encarado por el Gobierno nacional. En ese sentido, el gremio advirtió que se viene una resistencia "en la calle". Pedro Espinosa, secretario general de Udocba Campana, e integrantes de su comisión directiva acompañaron la presentación de este nuevo espacio sindical, encabezado por Hugo Moyano y en cuyo despegue estuvieron también los líderes de ambas CTA, Hugo Yasky y Pablo Michelli. El acto se desarrolló en el Microestadio de Ferrocarril Oeste, en el barrio porteño de Caballito, y contó con la participación de los cegetistas Ricardo Pignanelli (Smata), Sergio Palazzo (La Bancaria), Omar Plaini (Canillitas), Vanesa Siley (Judiciales) y Pablo Biró (Aeronáuticos). También se encontraba Miguel Díaz, secretario general de Udocba. Bajo la premisa de "evitar la desintegración de la Patria", las principales exigencias fueron un cambio de rumbo económico que ponga freno a la "fuga de capitales", incrementar "el poder recaudatorio" del Estado mediante la reimposición de retenciones e impuestos a las ganancias extraordinarias, y la confección de presupuestos "con eje en la reactivación del mercado interno, el desarrollo industrial y las economías regionales". "Esto no plantea una disidencia con la CGT, sino simplemente que hace falta un espacio de representación que evidentemente este triunvirato no lo está siendo. Y las bases y los trabajadores necesitan poder mostrar su descontento y luchar para que se pare este ajuste brutal que estamos sufriendo en todos los estamentos", expresó Pedro Espinosa en diálogo con La Auténtica Defensa. "Necesitamos parar con esta política económica que nos está llevando al hambre y a la desocupación", afirmó. Para Espinosa, la actual conducción cegetista no colmó para nada las expectativas, lo que quedó demostrado con la presencia en Ferro de varios secretarios regionales de gremios encolumnados a nivel nacional con el triunvirato. En ese sentido, aseguró que llamó la atención que no se mencionara a la CGT Zárate-Campana en la lista de asistentes. "No sabemos si estuvo o no, pero no se la mencionó por el altavoz", manifestó. De acuerdo a fuentes ligadas a la organización del evento, se acreditaron 71 de las 77 regionales que tiene la CGT. Pero lejos de demarcar una grieta, el secretario general de Udocba Campana anunció que su sindicato analizará integrarse a esa confederación zonal. "Nosotros por el momento no tuvimos participación. Sabemos que se conformó el año pasado, cuando nosotros estábamos en pleno conflicto, instalados incluso con una carpa en la plaza, pero a nosotros no se nos participó. Tal vez fue una omisión involuntaria", comentó Espinosa, quien remarcó que su gremio "es una organización importante para la región", con más de 300 afiliados en Campana. "Nos van a encontrar cada vez más en un plan de lucha que se profundiza, que va a ser en la calle, esta última etapa va a ser constante y no vamos a dar tregua, porque la verdad es que el Gobierno no ha escuchado los reclamos de los sectores productivos", expresó Espinosa. Por su parte, Hugo Martínez, secretario de Capacitación, avisó que el Frente Sindical "es el inicio de un verdadero plan de lucha integral". "Necesitamos asociarnos con las entidades sindicales que quieran confluir en este plan, porque solo no podemos. Hay que profundizar la lucha, pero también creemos en la construcción, por eso debemos conformar un frente que desemboque en una verdadera alternativa de poder", afirmó.

Hugo Martínez, Pedro Espinosa y Macarena García, integrantes de la C.D. de Udocba Campana





Representantes del gremio local en Ferro con Miguel Diaz, su referente provincial.



