Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LA TRAMPA DEL TOBOGAN "Se acercan los días lindos y cada vez son más los niños que caen al charco de agua del tobogán del Parque Urbano. Año tras año empeora, es una lástima sentarse a ver lo deteriorado del parque más concurrido de la ciudad. Yo me pregunto, ¿tanto cuesta hacer un suelo pequeño en ese sector para evitar ver la cara de desilusión que ponen luego de encontrase tirados en medio del agua, desechos y barro que se amontona en ese lugar?, escribe Romina al Whastapp.

ENLODADOS "En el barrio 21 de septiembre caen dos gotas de agua y no se puede ni transitar, las calles son un asco del barro que se hace. Queremos saber si nuestro querido intendente se atreve a dar una vuelta por estas calles", expresa Gabriela al Whastapp. #QuejaVecinal cuatro bolsas de residuos correctamente embolsadas frente al cajero del Banco Provincia del Travel no fueron levantadas por el recolector desde hace tres días y las rompieron los perros. Solicitan regularidad en la recolección para evitar basura desparramada pic.twitter.com/HCvBJ6imSJ — (@dantrila) 21 de septiembre de 2018 #QuejaVecinal preocupante superpoblación de perros en las calles de barrio Lubo, en época de celos, con sarna y garrapatas. Hace unos días vecinos de la calle Río Negro manifestaron que varios perros en una cuadra murieron aparentemente envenenados. Urgente plan de vacunación... pic.twitter.com/m4srC2TNvl — (@dantrila) 21 de septiembre de 2018

Quejas Vecinales

