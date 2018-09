"Va a haber malaria un tiempo largo", dijo Schmid en Zárate

P U B L I C



Integrante del Triunvirato que conduce la CGT, el viernes acompañó la proyección del documental "Un compromiso con el pueblo", basado en la vida y obra del Padre Mujica. También estuvo el Secretario General de la CTEP, Esteban "Gringo" Castro. En las vísperas del cuarto Paro General que recibirá la administración del presidente Macri, el viernes a última hora de la tarde estuvo en Zárate Juan Carlos Schmid, integrante del triunvirato que actualmente conduce la CGT. El referente del Sindicato de Dragado y Balizamiento, llegó a la sede del Sindicato Químico de Zárate junto al secretario General de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban "Gringo" Castro y otros dirigentes de orden nacional para presentar ante unos 100 trabajadores de diferentes gremios el documental "Un compromiso con el pueblo", basado en la vida y obra del Padre Mujica. Minutos antes de la proyección que tuvo lugar en el salón de actos "José Luis Genaro", Schmid y Castro mantuvieron una reunión privada en la sala de reuniones del sindicato, de la que participaron diferentes referentes de sindicatos de la región nucleados en la llamada "Multisectorial" y activistas políticos, y que contó con Héctor "Piru" Rojas, del SUPA Bajo Paraná como principal organizador y anfitrión. "Va a haber malaria un tiempo largo", dijo Schmid a los presentes en esa reunión, en referencia a la actual política económica y sus secuelas en la clase trabajadora; y también señaló que el paro general del próximo martes, "será un punto de inflexión" por su adhesión masiva, aunque "los sectores medios todavía no terminan de darse cuenta en la catástrofe que nos metieron". Schmid también dijo respecto al gobierno de Macri y lo que le queda de mandato, que había 2 temas centrales por definir de cara al 2019: "Quién es el que empuja del poder a esta gente"; y "la prudencia para mantener la institucionalidad". En ese sentido, dijo que había que "moderar el reclamo popular para que Macri termine su mandato (…) En el 2001 llegamos al borde del abismo y nos tiraban con plomo. Nos comimos 37 muertos. Y en los saqueos del ’89, por lo menos otros 30 más. No podemos cometer ese mismo error". Entre otras cuestiones, Schmid también señaló que con la Administración Macri, "la derecha llegó al poder por primera vez sin golpe y eso hay que respetarlo, pero la gestión ha sido tan mala que se derrumba definitivamente el mito de que los empresarios exitosos eran capaces de sacar el país adelante. Y no pueden, porque sólo saben hacer negocios con la especulación y no generando trabajo"; además de señalar que el proceso de desindustrialización de la Argentina iniciado en 1976 "es catastrófico" para la clase trabajadora; integrados ahora también una masa creciente de trabajadores precarizados y los de la economía popular: "Ya no estamos en los años 70, y aquellos quienes estamos sindica-lizados y tenemos derechos, hoy somos privilegiados", dijo. En ese mismo sentido, dijo que entre desocupados y precarizados, ya se sumaban unas 4 millones de familias; y que en el 2% del territorio argentino, que es el conurbano bonaerense, se concentra el 40% de los pobres del país. ‘Tierra, techo y trabajo’ es el reto que tiene este momento el país. Tenemos que defender es la dignidad de los hombres de trabajo", expresó el líder de la CGT a La Auténtica Defensa y se dirigió a presentar el documental del Padre Mujica, cura villero asesinado por la Triple A, organización parapolicial concebida por el peronismo, mientras era gobierno en los años 70.

Gran cantidad de trabajadores se dieron cita en la sede Zárate del Sindicato Químico para ver el documental sobre el Padre Mujica. BAJA EN LA ACTIVIDAD PORTUARIA "Nosotros, hasta hace un tiempo, veníamos bastante pero ahora se empezó a notar una merma en el trabajo. En este preciso momento tenemos compañeros de la federación discutiendo con la Cámara de Puertos Privados el porcentaje de inflación para actualizarlo mes a mes. Y queremos que trabajadores eventuales también tengan una actualización mensual. Después, hay una competencia algo desleal entre terminales portuarias y algunas se van a ver más afectadas que otras en la cantidad de trabajo, porque el que gana el trabajo es el que pasa el número más bajo. Entonces, está muy inestable todo el sector y un trabajo que por ahí históricamente siempre se hizo en Zárate, mañana lo termina haciendo Ramallo. Lo que queremos es que la Cámara de Puertos y la Federación tiren para el mismo lado y haya trabajo para todos", comentó Héctor "Piru" Rojas sobre la actualidad de los trabajadores portuarios de la región.



