Vecinos limpian microbasurales

Junto a la ONG Pridic y a Agrotécnica Fueguina, vecinos de Otamendi peinaron 4 manzanas del barrio.

Ayer por la mañana, vecinos del barrio Otamendi convocados a través de la Sociedad de Fomento, se reunieron para limpiar un sector de 4 manzanas del barrio.

"Ya tuvimos –dijo Fernando López, Presidente de la Sociedad de Fomento- una experiencia hace 2 meses en la calle Martínez. En esta oportunidad, nos concentramos en 4 manzanas del barrio. Los facilitadores son los integrantes de la ONG Pridic; y además contamos con la colaboración de Agrotécnica Fueguina".

Según explicó López, la idea no es sólo juntar desechos y eliminar microbasurales, sino también recuperar y reciclar los elementos recolectados, tales como plásticos, vidrio y metales, entre otros. "Pronto vamos a hacer otra salida, porque el barrio está muy mugriento y no se justifica. La gente tira basura en cualquier lado y porque sí, ya que el servicio de Agrotécnica funciona. Por eso también queremos concientizar a la gente: no sólo que se sume a limpiar, sino también que directamente no ensucie tanto", dijo el presidente quien agradeció a los vecinos, incluso de otros barrios, que participaron de la actividad.

VECINOS INDIGNADOS

#QuejaVecinal Indignación de vecinos del barrio Dallera por el basural que generan sus propios pares en la calle Viamonte a metros de Colectora Sur, "una verguenza" comentan, ya que el recolector pasa tres veces al día y llevan tanto las bolsas, como los montones de la calle. pic.twitter.com/M2zmKcJgVC — (@dantrila) 16 de septiembre de 2018

