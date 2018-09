Nunca es tarde

Jorge Bader

En la semana del 11 de septiembre pasado se llevó a cabo en Méjico el congreso latinoamericano de ciudades inteligentes. Uno de los objetivos expresados oportunamente explicitaba que lo que se promovía como valor fundamental en este congreso era el trabajo para la inclusión social en las decisiones gubernamentales, algo que se definía como empoderamiento de sectores de la sociedad civil para la participación efectiva en las decisiones del "hacer ciudad". La agenda de los Congresos de ciudades inteligentes es muy amplia y cargada de la complejidad que tiene la planificación urbana en el día de hoy. Basta con analizar las conclusiones del congreso del 2016, que contó con 46 expositores y casi 2000 asistentes. Ese fue el primer congreso del milenio como se lo conoció en aquella oportunidad. Esta nueva edición incluyó en su agenda 5 áreas de alta complejidad de análisis sobre el desarrollo urbano: Territorios sustentables y resilientes, Gobierno abierto, Desarrollo económico y emprendedor, Ciudades colaborativas y transformación digital. Me interesa mucho hacer hincapié en el taller de Co-cities, (Sociedades participa-tivas y colaborativas). En este ámbito el tema central es la planificación proyectiva basada en una fuerte participación social, algo que predico hace ya unos años y que vengo expresando sistemáticamente en estos artículos. Creo que lo hablado en este congreso no dista mucho de lo planteado en las maestrías de Administración Estratégica de los recursos urbanos. En este punto quiero destacar la ponencia del profesor Carlos E. Jiménez, presentada en el Seminario sobre Sociedad de la Información de La Salle. Su frase emblemática fue "Mas Smart, (Mas inteligencia), solo si mas social". Según Jiménez, (tratando de rememorar sus conceptos), la definición de inteligente, tiene que ver con la aptitud para identificar las áreas problema y resolverlas. Muchas administraciones al parecer se detienen en la fase de interpretación de los problemas urbanos y ralentizan o evitan el enfrentar la solución de los mismos o lo que es peor abordan soluciones de compromiso. Está claro según su visión que cuando se habla de ciudades inteligentes se hace clara alusión a las conductas propias de la gestión pública y la participación de los ciudadanos a los cuales el define como parte fundamental de esa inteligencia urbana. No se trata de ver en un Congreso que novedades hay sobre infraestructura urbana o comprar como en un shopping soluciones enlatadas y novedosas para la ciudad sino interpretar que la gestión participativa colabora en la multiplicación de las inteligencias aplicadas. En este particular y solo como anécdota quiero comentar que existe un ranking de países según su evolución en lo que se conoce como e-government, ranking que lideran, países como Japón, Corea, Estados Unidos y Singapur. No quiero avanzar sobre los aspectos técnicos más complejos de estos conceptos y mucho menos introducir todas las variables que tiene este tema pero me interesa dejar en claro lo que Jiménez define como etapas de evolución de la gestión pública en el camino hacia la constitución de una Smart City, que van desde la optimización de los procesos administrativos, la lucha contra la burocracia retardataria, hasta la gestión de Gobierno abierto con participación permanente de los ciudadanos en el análisis de las problemáticas y las hipótesis de solución. Una ciudad inteligente se define según su pensamiento como aquella que Promueve un Desarrollo sostenible, una mejora continua de la calidad de vida de sus ciudadanos, una mayor eficacia de los recursos disponibles, y una participación ciudadana activa. Nuestro Intendente estuvo en el Congreso de México. Más allá de ver algún semáforo inteligente que censa cuanto tráfico va por cada avenida para regular su tiempo de corte según la demanda selectiva, creo que habrá tenido oportunidad de escuchar algunos de estos planteos de gestión participativa y promoción de inteligencia ciudadana. A pesar que hace unos años vengo predicando, estos temas y aprovechando cualquier tribuna para expresarlo, creo que, si el punto de inflexión se produce a partir de esta oportunidad externa, bienvenido sea, ya que como decía mi abuela "Nunca Es Tarde". Finalmente, lo que pretendo es que alguna vez apliquemos una mecánica de gestión que nos involucre a todos los ciudadanos en los debates sobre lo social-urbano, más allá de las participaciones coyunturales que muchas veces sólo se guían por mezquinas especulaciones electorales. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Nunca es tarde

Por Arq. Jorge Bader

