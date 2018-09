La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/sep/2018 La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Un deseo prioritario"

Por Mirta Dappiano









Todos tenemos metas a cumplir, al igual que tenemos tal vez muchos deseos anhelados en nuestro corazón. Si les preguntara a Uds. ¿Qué es la felicidad? La respuesta más frecuente seria, o suele ser, "Amar y ser amado" El amor es una necesidad básica de todo ser humano. Porque el des-amor y el no sentirse amado, trae frustración y sufrimiento para aquellas personas que no tienen a nadie a quien amar, o cuando sienten que nadie las ama. Sin embargo, el amor humano puede encontrar muchas decepciones, ya sea, la pérdida de un ser querido, rupturas dentro del seno de la pareja y/o conflictos familiares, etc, lo demuestran a diario. Pero hay un amor que tiene dimensiones completamente diferentes, que reconoce todas las necesidades de sus criaturas, estoy hablando del gran Amor de Dios, ya que fuimos creados a su imagen y semejanza. En "La Biblia" nos hizo promesas que recuerdan a todos los que depositaron su confianza en El, que seremos amados por Dios y si lo amamos a su vez, Él nos concede a la vida, un verdadero y nuevo sentido, un nuevo respiro. Si ud. no se siente amado, entonces le digo que escuche lo que Dios le dice. "Con amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia"… (Jer. 31:3) No temas, yo te ayudo…. (Isaías 41:13) Porque a mis ojos fuiste de gran estima… (Isaías 43:4) Nunca me olvidaré de tí… (Isaías 49:15) Yo apacentaré mis ovejas……. buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada; vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. (Ezequiel 34:15,16) Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. (Mateo 11:28) El amor de Dios jamás te abandonará, si decides acudir a Él y seguir su camino. Hazlo, no te arrepentirás, es la experiencia de muchos de nosotros. Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Mirta Dappiano Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar



