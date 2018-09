Pordenone - 25 de febrero de 2017

Giorgio: "Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. ¡Cuidado! No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda; pero todavía no es el fin"... Veremos guerras, a partir de este año y en los años por venir, muerte y destrucción, incluso entre nosotros. Tendremos miedo, entraremos en pánico.

"¡Cuidado! No os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda". ¡Entonces no me pidáis que ruegue en contra de las guerras! ¿Qué puedo evitar con mis oraciones si Jesús ha dicho que es necesario que todo esto ocurra? ¡Si yo rezara para que no ocurra todo lo que tiene que ocurrir os estaría engañando! Significaría que no estoy cumpliendo con la Voluntad de Cristo. ¿Se que es difícil de comprender pero tengo que interpretar el Evangelio, de lo contrario cómo haríais? Puede ser que esté llegando el momento en el que me tenga que ir al Cielo y por lo tanto os tengo que explicar todo.

"… Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos". Y bien, esto aún no ha ocurrido. Habrá guerras civiles, regionales, quizás hasta incluso aquí en Italia, quiere decir que seremos atacados. La crisis de Medio Oriente llegará hasta aquí y habrá guerras convencionales en las que morirán muchas personas. Habrá epidemias, virus resistentes a todo fármaco, que matarán a millones de personas, carestía en varios lugares... Luego el Señor dijo algo escalofriante:

"... Pero todo esto es sólo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre..." Quiere decir que cuando me pedís que ruegue para que podáis recibir la providencia me estáis obligando a decir: "¡Señor, perdona a ese hermano! No ha comprendido, no porque no Te ama, sino porque no ha comprendido que nosotros tenemos que morir por Ti y ser perseguidos, volvernos pobres, miserables, quizás hasta inclusive arrestados y asesinados. ¡Ya que, Señor, esto es lo que quieres de nosotros! Perdona a mi hermano, yo finjo rezarte para que él reciba la providencia y la salud aunque en el Evangelio Tú digas que nos entregarán a tribulación y nos matarán". No tenéis que creer que el hecho de ser asesinados tenga que ver únicamente con la muerte física, que sin embargo es una liberación. Matar significa además la muerte civil, ser aislados, aquella a la que Jesús define como la peor, una voz que grita en el desierto hoy está aquí con vosotros. Nosotros estamos solos, las personas no siguen nuestra causa, a pesar de que lean nuestros artículos, de lo contrario ya habríamos derrotado a la mafia y superado todas las tribulaciones. Jesús habló hace 2000 años, hoy tengo que explicaros qué es lo que significan Sus palabras. ¡Esta verdad infunde terror, yo también tengo una familia, pero Cristo quiere que nos ocurra todo esto!

"... Muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán"... ¡Nosotros tenemos que hacerlo! Mahoma dijo que Cristo es un profeta, el Papa afirmó que Cristo es el hijo de Dios. ¡Israel cree que Dios nos ha creado a todos y que es el Dios de todos, incluso el nuestro, pero se matan unos a otros!

"... Y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará"... Nosotros hemos sido engañados por muchos falsos profetas: la bomba atómica, los Presidentes, la política, el dinero.

