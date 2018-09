La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 23/sep/2018 Vuelos y Vacaciones:

Siendo la capital del Estado de Alagoas, Maceio es uno de los destinos turísticos más populares del nordeste de Brasil. Atrae a los visitantes por la belleza de sus playas, que están bañadas por el agua del Océano Atlántico, ocupando una extensión de aproximadamente 40 kilómetros. Hoy en día son muchos los turistas que consideran viajar a Maceió entre sus principales opciones, y sobre todo los argentinos. Maceio se caracteriza por ser una ciudad cálida que cuenta con un clima muy agradable, estando enclavada en un lugar de absoluta belleza, rodeado de cocoteros, extensas lagunas y el mar, que suele cambiar entre verde y azul entregando paisajes maravillosos. Durante las noches, la actividad más común que realizan lugareños y turistas es seguir el camino serpenteante que se encuentra junto a la playa, que recorre una zona rodeada de restaurantes. No caben dudas que el principal atractivo de todo el Estado de Alagoas son las playas de Maceió, las cuales se encuentran a lo largo de toda la ciudad. Las mismas se dividen en dos regiones, teniendo por un lado las del litoral norte, denominado "costa de los corales", y por otro las del litoral sur, famoso por su gran cantidad de lagunas. A pesar de no ser una gran capital o ciudad antigua (como Salvador o Fortaleza), Maceio también tiene algunos puntos interesantes a conocer además de sus famosas playas, ya que si bien éstas son el principal atractivo del destino, también se pueden encontrar otros lugares dignos de ser visitados, transformando asi a Maceió en uno de los principales destinos turísticos del noroeste de Brasil. A continuación les aconsejamos algunos atractivos que creemos imprescindibles. Barrio Histórico de Maceió: Este sector de la ciudad es el más antiguo de Maceió, es el lugar donde se encuentran los monumentos más importantes de Alagoas. Este sector se encuentra a orillas del Océano Atlántico y cuenta con un ambiente colonial único, lo que hace que sea visitado por todos los turistas que llegan a Maceió. Catedral Metropolitana: También conocida como Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, patrona de la Ciudad. Se trata de uno de los templos más importantes del estado de Alagoas. Quienes la visiten podrán encontrar una iglesia de estilo ecléctico con planta regular, que se destaca por las altas torres de campanario que se ubican a los costados de su fachada principal. Lagunas Manguaba y Mundaú: son las lagunas de mayor extensión del estado de Alagoas ocupando una superficie de 34 y 23 kilómetros cuadrados. Uno de los principales atractivos que ofrecen son los paseos en barco que se realizan por sus maravillosas islas e islotes. Piscinas naturales de Pajuçara: se encuentra a unos 2 km de la costa. Se forman cuando bajan las mareas y se caracterizan por tener aguas tranquilas y cristalinas que son habitadas por una gran cantidad de peces de colores, siendo ideales además para los amantes del buceo. Para acceder a estas lagunas hay que subirse a unas pequeñas embarcaciones que salen de la Playa de Pajuçara, las cuales tardan unos 12 - 15 minutos en llegar. Ecopark Acuático: Es de uno de los parques acuáticos más grandes de la región, localizado en el interior de una reserva ambiental. Cuenta con una gran cantidad de toboganes e infinidad de juegos acuáticos, destacándose la mayor piscina de olas artificiales del nordeste de Brasil. En cuanto a las playas, que son el plato fuerte de Maceio destacamos las siguientes: Playas del Litoral Norte Paripueira: Es uno de los lugares más visitados por la presencia de sus famosas piscinas naturales, las cuales están entre las mayores concentraciones de piscinas naturales del mundo. Estas piscinas se caracterizan por contar con aguas cálidas, cuyas temperaturas oscilan entre los 27 y 30 grados. Barra de Santo Antônio: Esta es una de las playas más atractivas de la región por la belleza que entregan las líneas de arrecifes que forman piscinas naturales de una transparencia increíble. Es uno de los lugares más visitados por quienes desean practicar buceo. Playas de Porto de Pedras: se destacan Crôa do Tubarao, Lage, Tatuamunha y Patacho, las cuales forman bellas piscinas naturales y son muy visitadas por aquellos que desean tranquilidad, ya que son sitios muy calmos, donde se puede estar un rato a solas con la naturaleza. Japaratinga: cuenta con unas playas hermosas casi sin olas, de aguas tranquilas, y templadas, que brindan la posibilidad de realizar los famosos paseos de jangada (especie de balsa para pesca típica del nordeste de Brasil) hasta donde se encuentran las piscinas naturales. Maragogi: Esta es una alternativa diferente para los amantes de las playas, ya que la misma se encuentra inmersa en la paz del campo. El balneario se encuentra en las afueras de Maceió, ubicado entre sinuosos montes y colinas, recubierto por el Bosque Atlántico. Hay excelentes hoteles en esta zona para quienes buscan calidad de confort. Playas del Litoral Sur Barra de São Miguel: ubicado a unos 35 kilómetros al sur de Maceió, es considerado el mayor balneario turístico de todo el Estado de Alagoas. Cuenta con una importante sucesión de playas que atraen a turistas por las hermosas postales que ofrece. Coruripe: Este es el lugar ideal para quienes buscan el verde de la naturaleza, ya que acá se pueden ver preservadas las bellezas naturales tanto en playas como en lagunas, de las cuales se destacan Pontal de Coruripe (faro y arrecifes), Miaí de Baixo y Miaí de Cima (grandes extensiones de mar y playas desiertas con algunos barcos naufragados). Feliz Deserto: Se trata del balneario elegido por todos aquellos visitantes que buscan tranquilidad en un lugar que combine la naturaleza con una comunidad. Se caracteriza por contar con aguas templadas y verdosas que dejan maravillados a todos los que se acercan a la zona. Piaçabuçu: Este sector de Maceió se destaca por contar con la Playa do Peba, muy famosa en todo Brasil por las competiciones de pesca que se realizan a lo largo del año. Además es la única del Estado de Alagoas que posee dunas muy blancas, las cuales se pierden de vista generando un hermoso contraste con el mar. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

