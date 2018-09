"Con bronca" por la derrota y porque su equipo terminó perdiendo productos de errores propios, el DT Felipe De la Riva dialogó a la salida de los vestuarios con la prensa y consultado sobre su posible partida a Patronato de Paraná se limitó a decir que no va a hablar "sobre el interés de Patronato" y que estaba "agradecido" de que "un equipo de la Superliga se haya fijado en mí". 38 AÑOS UNA RACHA QUE NO CEDE Con la derrota de ayer, Villa Dálmine llegó a 16 partidos sin poder ganarle a Chacarita, con siete empates y nueve caídas en esa sucesión (doce de estos encuentros se jugaron en los últimos seis años, tras el regreso del Violeta a la Primera B Metro). Sus únicas dos victorias sobre el Funebrero datan de 1980: 4-2 como visitante el 26 de abril de ese año y 2-1 como local el 6 de septiembre. Sí: ya son 38 años (y contando) sin poder vencer al equipo de San Martín. EMPATES EN JUNÍN Y TANDIL Ayer, además de la derrota de Villa Dálmine ante Chacarita, también se jugaron otros dos partidos de esta cuarta fecha de la Primera B Nacional: Sarmiento de Junín igualó 1-1 como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que Santamarina empató 2-2 con Gimnasia de Jujuy en Tandil. Antes, el viernes, Instituto había superado 4-3 a Defensores de Belgrano (ingresó Diego Dorregaray en el segundo tiempo). La jornada continuará hoy con seis partidos: Nueva Chicago vs Olimpo (11.00), Brown (A) vs Los Andes (11.00), Independiente Rivadavia vs Platense (15.00), Temperley vs Arsenal (15.30), Quilmes vs Almagro (15.35) y Mitre vs Agropecuario (21.00). La fecha se cerrará mañana con Morón vs Gimnasia (M) y Ferro vs Atlético Rafaela.

De la Riva No Habló de Patronato

