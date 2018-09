Ayer perdió Muñiz, por lo que el ganador del duelo entre el Auriazul y Yupanqui que se disputará el martes en cancha de Lugano llegará a lo más alto de la tabla.

El martes cuando visite a Yupanqui desde las 15.30 horas, Puerto Nuevo tendrá la oportunidad de convertirse en el único líder del campeonato de la Primera D dado que ayer, Muñiz perdió 3-0 como local frente a Centro Español en un partido que se disputó en cancha de Belgrano de Zárate en el marco de la cuarta fecha.

Así, el Rayo Rojo quedó con 9 unidades y aunque se mantiene en lo más alto de la tabla, tanto el Portuario como el Trapero (ambos cuentan con 7 puntos) tendrán la posibilidad de superarlo el martes, cuando se enfrenten en cancha de Lugano. Claro está: un empate los dejaría a ambos como escoltas.

Esta cuarta fecha de la Primera D comenzó el viernes con el triunfo 2-0 como visitante de Argentino de Merlo sobre Defensores de Cambaceres y continuó ayer con la victoria del Gallego sobre Muñiz y el primer éxito en la temporada de Real Pilar, que le ganó 2-0 como local a Deportivo Paraguayo.

La actividad continuará hoy domingo con otros tres encuentros: Central Ballester vs Juventud Unida (que puede alcanzar a Muñiz); Atlas vs Claypole; y Lugano vs Argentino (R).

Finalmente, la fecha se cerrará el martes con el duelo que sostendrán Puerto Nuevo y Yupanqui en cancha de Lugano desde las 15.30 horas y con arbitraje de Tomás Diulio.