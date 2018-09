Después de una semana exclusiva de la categoría Baby volvieron a jugarse también partidos de Cebollitas y Mosquitos. La actividad sigue esta semana en tres jornadas. El Torneo Escolar de Baby Fútbol que se desarrolla en el Club Plaza Italia continúa avanzando. Así, después de una semana de acción exclusiva de la categoría Baby, en la pasada semana volvieron a jugarse también encuentros de Cebollitas y Mosquitos. Hasta el momento, los líderes son: la Escuela 17 en Cebollitas; el Colegio Dante Alighieri y la Escuela 5 en Mosquitos; y la Escuela 27 y el Colegio San Roque "B" en Baby. El resumen de los partidos de esta última semana fue el siguiente. -Cebollitas: Santo Tomás de Aquino "A" venció 9-5 a la Escuela 5; y la Escuela 17 derrotó 4-2 a la Escuela 22. -Mosquitos: la Escuela 5 superó 6-3 al Colegio Aníbal Di Francia; Santo Tomás de Aquino "C" goleó 10-2 a la Escuela 22; y la Escuela 17 le ganó 7-5 a la Escuela 1. -Baby: Colegio San Roque "B" venció 3-1 al Colegio Dante Alighieri; la Escuela 13 "A" derrotó 7-1 a la Escuela 1; Santo Tomás de Aquino "B" goleó 14-2 al Colegio Siglo XXI; la Escuela 2 le ganó 10-3 a la Escuela 13 "B"; la Escuela 22 superó 6-3 a la Escuela 27 "B"; y la Escuela 27 "A" derrotó 7-2 a Siglo XXI "A". POSICIONES. Tras estos resultados, las posiciones en las diferentes categorías son los siguientes: -Cebollitas: 1) Escuela 17, 22 puntos (8PJ); 2) Santo Tomás de Aquino "A", 16 puntos (8PJ); 3) Colegio Dante Alighieri, 15 puntos (7PJ); 4) Escuela 1, 15 puntos (7PJ); 5) Escuela 5, 9 puntos (8PJ); 6) Escuela 22, 9 puntos (8PJ); 7) Escuela 7, 3 puntos (7PJ); 8) Escuela Normal, 0 puntos (7PJ) -Mosquitos: 1) Colegio Dante Alighieri, 21 puntos (7PJ); 2) Escuela 5, 21 puntos (7PJ); 3) Santo Tomás "C", 12 puntos (6PJ); 4) Escuela 17, 10 puntos (7PJ); 5) Aníbal Di Francia, 9 puntos (7PJ); 6) Santo Tomás "B", 7 puntos (7PJ); 7) Escuela 22, 6 puntos (7PJ); 8) Escuela 1, 3 puntos (6PJ); 9) Santo Tomás "A", 0 puntos (6PJ). Baby - Zona 1: 1) Escuela 27 "A", 19 puntos (7PJ); 2) Escuela 13 "A", 18 puntos (7PJ); 3) Colegio Aníbal Di Francia, 15 puntos (8PJ); 4) Colegio Siglo XXI "A", 12 puntos (7PJ); 5) Santo Tomás de Aquino "A", 10 puntos (6PJ); 6) Escuela 14, 4 puntos (7PJ); 7) Escuela 1, 4 puntos (7PJ); 8) San Roque "A", 0 puntos (7PJ). Baby - Zona 2: 1) Colegio San Roque "B", 24 puntos (8PJ); 2) Escuela 17, 15 puntos (7PJ); 3) Dante Alighieri, 15 puntos (6PJ); 4) Santo Tomás de Aquino "B", 13 puntos (6PJ); 5) Escuela 2, 10 puntos (7PJ); 6) Escuela 13 "B", 9 puntos (8PJ); 7) Escuela 22, 6 puntos (7PJ); 8) Colegio Siglo XII "B", 0 puntos (7PJ); 9) Escuela 27 "B", 0 puntos (6PJ). PRÓXIMOS PARTIDOS. Para esta semana están programados los siguientes encuentros: -Lunes: Escuela 7 vs Escuela 1 (Cebollitas, 19.00); Santo Tomás de Aquino "C" vs Escuela 1 (Mosquito, 19.30); Colegio Dante Alighieri vs Santo Tomás de Aquino "B" (Baby, 20.20); Escuela 13 "A" vs Siglo XXI "A" (Baby, 21.00). -Miércoles: Colegio Dante Alighieri vs Escuela Normal (Cebollitas, 19.00); Escuela 22 vs Santo Tomás de Aquino "A" (Mosquito, 19.30); Escuela 14 vs Escuela 27 "A" (Baby, 20.20); Aníbal Di Francia vs Escuela 1 (Baby, 21.00). -Viernes: Escuela 2 vs Escuela 22 (Baby, 19.00); Escuela 27 "B" vs Siglo XXI "B" (Baby, 20.45); Santo Tomás de Aquino "A" vs Escuela 14 (Baby, 21.30).

EL EQUIPO COLEGIO SAN ROQUE "B" LIDERA LA ZONA 2 DE LA CATEGORÍA BABY CON PUNTAJE IDEAL (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA).



Baby Fútbol:

Continúa disputándose el Torneo Escolar en el Club Plaza Italia

