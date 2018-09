Al Torneo "Brisa Tabera" que organiza la Liga de Veteranos de Campana le siguen faltando solamente cinco jornadas. Es que el pasado domingo no hubo actividad, dado que la fecha 23 fue suspendida por las malas condiciones climáticas. Así, este domingo 22, si la lluvia lo permite, se llevará adelante la programación cancelada el pasado fin de semana. Entonces, por la Zona A jugarán: El 70 vs Campana FC (14.45 en Leones), Los Pumas vs San Luis (12.15 en Leones), La Esperanza vs Naranja (12.15 en CASLA), Atlético Las Praderas vs 9 de Julio (12.15 en Tavella), Atlético Las Campanas vs Sol de América (14.45 en CASLA). La fecha se completa con Deportivo San Felip PG-PP Meta Guacha. Queda libre: Juventud Unida. Mientras que por la Zona B se enfrentarán: Amigos de Raúl vs Tavella (11.00 en Tavella), Kilmes FC vs Las Palmas (11.00 en CASLA), Norte vs San Cayetano (14.45 en Tavella), CASLA vs El Pino (13.30 en CASLA), Mega Juniors vs El Regreso (13.30 en Leones), Lechuga vs El Defe (13.30 en Tavella) y Los Leones vs La Josefa (11.00 en Leones).

Liga de Veteranos:

El Torneo "Brisa Tabera" disputa hoy su 23ª fecha

