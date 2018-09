Rincón Tuerca

TC MOURAS: La categoría vuelve a visitar el autódromo platense este fin de semana por otra carrera del torneo donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". CONFORME: Tras la carrera en Zárate Mauro Santucho se mostró conforme con el resultado de los diferentes pilotos que en distintas clases desarrollaron una buena performance con la motorización que el robusto preparador tiene a su cargo. SORPRESA: Continuando con Santucho fue una sorpresa cuando se visita su taller encontrar la comercialización de muebles en pino con una variedad interesante con precios muy accesibles donde una señora muy agradable atiende al público, allí en la calle Maipú. DESCUENTO: Para que se entienda mientras armar los motores el piloto puede elegir la mesa, las sillas, las camas que uno desee con un descuento por ser parte de esta estructura lo que viene a reflejar que en ´pocas duras todo es válido en el ámbito tuerca. Lo tenían a Maurito en esta?! SUPER TC 2000: Vuelven a la actividad este fin de semana en el autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". LLEGAR: Viene de correr en el kartódromo de Ciudad Evita en la categoría Rotax Bs As. en la Clase Micro Max donde Santino Panetta clasificó décimo cuarto para llegar décimo tercero en la final. BICICLETA: Para algunos resultó extraño verlo transitar en bicicleta las arterias de nuestra ciudad a Víctor Amaranto que en la búsqueda de tener un estado físico acorde para su condición de navegante en el Rally Federal nuestro personaje desarrolla este tipo de gimnasia en la semana. PETICION: El chico sigue en la dulce espera de que mamá Julieta y papá Gerardo se decidan en comprarle su karting para empezar a correr, la cuestión que el pibe hasta en una nota televisiva realizó su intención de correr e hizo la petición correspondiente pero en la dinastía Emma no se toma carta en el asunto. TURISMO 4000 ARGENTINO: La categoría desarrolla este fin de semana dos carreras de su campeonato en el autódromo de La Plata con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". ENCUENTRO: En la ciudad de San Miguel se está llevando adelante en el día de hoy un encuentro de cupecitas del TC del ayer donde se realiza un homenaje a Malmatti el piloto que en su momento corrió en el Turismo Carretera. Desde las 10 hs comienzan con este emprendimiento deportivo. QUINCHO: Su dueño un tal Hernán colaborador en el automovilismo local siempre habla de su quincho de nombre "Pepo" que allí se suele realizar diferentes comidas y este muchacho se la pasa prometiendo que hará una comida para sus periodistas amigos pero siempre se queda en el amague. Se conoce el lugar en la calle Alberdi detrás de unas rejas negras y no se pudo superar hasta ahora la posibilidad de ingresar. Aunque el muchacho en notas televisivas se muestra como un gran cocinero argentino. TRIUNFO: Nuevo triunfo del zarateño Franco Rodriguez en la Clase Master Nacional de la categoría Rotax Bs As. en el kartódromo de Ciudad Evita donde el muchacho busca el campeonato una vez más con el asesoramiento de El Gringo" Del Bianco. QUEDAR: A propósito de Daniel Del Bianco también corrió en Ciudad evita en la Clase Master Max donde quedó décimo tercero en la final tras una carrera entretenida para el Gringo de Zárate. ADMIRADOR: Los representantes de las cupecitas del TC del ayer de nuestra ciudad estuvieron en San Vicente días atrás donde Néstor Rodriguez, Adrián Chiorazzo, Roberto Fioranelli y Ariel Barletta fueron de los más admiradas en tal encuentro donde desde Zárate fueron Eduardo Gorys y Carlos Zanini a tal evento. AUSENCIA: La ausencia de Marcelo Panetta con su cupecita se debió a que el abuelo "Lolo" estuvo con sus nietos que corrieron en karting en el mismo fin de semana en Ciudad Evita. Ahora lo esperan en el próximo encuentro. TC PISTA MOURAS: La categoría se presenta en el autódromo de La Plata para llevar adelante otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". SUMAR: En el taller de Juan Sbarra se sumaron más pilotos para la Clase Dos y Tres de la categoría Alma donde el joven chasista cuenta con mucho trabajo por este tiempo y se acrecenta el parque de autos que atienden semana tras semana. PROYECTO: Cuando finalice esta temporada el piloto de Capilla del Señor Valerio Diamante tiene un proyecto de sumarse al Turismo 4000 Argentino de la mano de Tártara donde en este presente puntea los campeonatos de los chasis del Regional y la GTA del Regional con en motorista de Zárate. TC BONAERENSE: La categoría con fecha doble visita el autódromo de dolores con todas sus clases. Desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. CAMIONETAS: Finalmente arranca la categoría de las camionetas este fin de semana en el autódromo de La Plata con un parque limitada de vehículo. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". SABIAS?: Que el piloto local Teodoro Alvarez ganó dos campeonatos en la Categoría Alma en el año 1990 en la clase 850 cc y en el año 1991 en el TC 1100 siendo otro de los pilotos campanenses en lograr títulos en dicha categoría. COMPLICADA: Tras la carrera de la categoría Pako el zarateño Emiliano Falivene en la clase 150 cc 4 tiempos quedó en el puesto vigésimo primero en una carrera complicada donde no pudo sumar puntos. FORMULA METROPOLITANA: La categoría visita el autódromo de La Plata por otra carrera del Campeonato este fin de semana. Televisa la TV Pública desde las 11 hs a través del programa "Pistas Argentinas" ENCUENTRO III: Ante la suspensión el domingo anterior por razones climáticas este fin de semana se lleva adelante el festival de automovilístico en Los Cardales donde comienza desde las 10 hs. LOCALES: La clase K.F.T40 de la categoría Pako viene de otra fecha de su campeonato en el kartódromo de Zárate donde los pilotos locales Diego Brigues llegó segundo, Pablo Oliver quedó cuarto y Luis Alfonso terminó sexto. ERRORES: Sin duda que en el equipo piensan que el campeonato esta para ganar porque se tiene el presupuesto y el auto para lograrlo, ahora deberán trabajar con el piloto para no volver a cometer los errores de la competencia en Dolores. Mirá vos!! INTERESANTE: El "Rafa" Chavez viene de realizar otra interesante carrera en la categoría Pako donde en las dos finales terminó en el puesto sexto y sumando puntos para el campeonato en la clase Mecánica Nacional Ligth lo que dejó conforme al zarateño. FORMULA PIRELLI 1.2: La monomarca visita el autódromo de San Juan por otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos. Televisa Canal 13 desde las 10 hs a través del programa "Carburando". GANAR: El campanense Gastón Iglesias viene de correr en la Clase Super Pako con dos finales en el kartódromo de Zárate donde ganó la primera final y llegó quinto en la segunda demostrando que en su retorno al automovilismo no se olvidó de nada. REUNIONES: La próxima fiesta del automóvil como adelantamos en esta sección está en marcha con las dos plazas para exponer los autos de los diferentes club que ya comprometieron su presencia y hubo reuniones entre el municipio y el club organizador del evento en el mes de noviembre. ASM: En el escenario platense la categoría llega para realizar otra carrera del campeonato con su habitual parque de autos donde televisa desde las 11 hs a través de la TV Pública en el programa "Pistas Argentinas". CUARTO: Matías Milla viene de correr en Karting en Ciudad Evita en la categoría Rotax Bs As. donde en la clase Seniors Max clasificó octavo para en la final arribar en el puesto cuarto sumando puestos para el campeonato. ALMA: La categoría visita este fin de semana el autódromo porteño por otra carrera del campeonato donde desde las 10 hs arrancan con su propuesta. QUEBRADURA: Diego Lacognata viene de una quebradura hace un tiempo atrás y esta en plena recuperación lo que aún no le permite estar en la alta competencia en motocross y es probable que hasta el año próximo no pueda tener actividad. ACCIDENTE: Viene de participar en la Clase Micro Max de la categoría Rotax Bs As. donde la campanense Constanza Toledo sufrió un accidente en plena carrera muy espectacular pero sin problemas para ella que clasificó décimo octavo y en la final llegó vigésimo. DESAFIO ARBATH: La monomarca visita el autódromo de San Juan este fin de semana para encarar otra carrera del campeonato donde televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa "Carburando". REALIZAR: El "Nacho" Lopez viene de realizar otra competencia del campeonato en el kartódromo de Ciudad Evita donde clasificó quinto para llegar en la final décimo primero con el chasis que atienden en el taller de la calle Viamonte en nuestra ciudad. GT 2000: En el autódromo platense la categoría lleva adelante otra carrera del certámen este fin de semana con su habitual parque de autos. VENDER: Después de armarla y luego correr con ella la decisión de Fabián Novak es vender la Dodge con la cual participó en el TC Regional en su momento. Tomar esta determinación tiene que ver con un nuevo proyecto para el piloto mencionado. GIRAS: Días atrás se giró por primera vez en el autódromo de San Nicolás donde estuvo el flaco Juan María Traverso y también lo hizo parte del equipo Peugeot de la mano de Ulises Armelloni donde todos quedaron muy entusiasmado con este nuevo circuito que llega al mercado local. IDEA: La idea de sus propietarios es tener como corresponde el trazo que en principio se estará inaugurando el próximo mes con la llegada del Super TC 2000.

