DOMINGO SUPERCLÁSICO: hoy Boca Juniors y River Plate en el marco de la sexta fecha de la Superliga.- MÁS FECHA 6: Newells superó 2-0 a Lanús, mientras que Talleres y Vélez Sarsfield igualaron 1-1.- PRIMERA B METRO: Estudiantes de Caseros recibirá hoy a Tristán Suárez desde las 15.30.- PRIMERA C: en la continuidad de la séptima fecha, ayer se jugaron tres encuentros.- MÁS FECHA 6 Ayer, en la continuidad de la sexta fecha de la Superliga, Newells superó 2-0 como local a Lanús (que no levanta cabeza), mientras que Talleres y Vélez Sarsfield igualaron 1-1 en Córdoba. En tanto, en Florencio Varela, por la tormenta eléctrica que afectaba a la región, se suspendió el duelo entre Defensa y Justicia y Estudiantes de La Plata a los 26 minutos del primer tiempo cuando ya igualaban 1-1. Finalmente, a último turno, Banfield e Independiente igualaron 1-1. Antes, el viernes por la noche, en el arranque de esta jornada, San Lorenzo le ganó 3-2 a Patronato en el Nuevo Gasómetro, mientras que Colón superó 3-1 como local a Godoy Cruz. Hoy domingo, además del superclásico, también jugarán: Tigre vs Huracán (11.00), San Martín de Tucumán vs Argentinos Juniors (11.00), Gimnasia vs Rosario Central (13.15) y San Martín de San Juan vs Atlético Tucumán (13.15). Mientras que mañana la fecha se cerrará con: Aldosivi vs Belgrano (18.00) y el líder Racing Club vs Unión (20.00). PRIMERA B METRO Por la séptima fecha, el líder Deportivo Riestra (17 puntos) igualó sin goles como visitante frente a Acassuso. Además, All Boys empató 1-1 con Colegiales; Flandria igualó 0-0 con Deportivo Español; y Defensores Unidos venció 2-0 como visitante a Sacachispas. Para hoy está programado un único encuentro: Estudiantes de Caseros (que puede quedar como único puntero en caso de ganar) recibirá a Tristán Suárez desde las 15.30. Mañana lunes la fecha se cerrará con: Fénix vs J.J. Urquiza; San Telmo vs Comunicaciones; y Barracas Central vs Talleres (RE). PRIMERA C En la continuidad de la séptima fecha, ayer se jugaron tres encuentros: Deportivo Merlo 1-0 San Martín (B); El Porvenir 1-2 Midland; y Lamadrid 1-1 Argentino de Quilmes. En tanto, hoy se enfrentarán: Villa San Carlos vs Dock Sud, Central Córdoba (R) vs Sportivo Italiano y Victoriano Arenas vs Excursionistas. Mañana se cierra la fecha con Luján vs Deportivo Armenio y Sportivo Barracas vs Deportivo Laferrere. Actualmente el líder es Berazategui (14 puntos; perdió con Alem el viernes), pero podría ser superado por Villa San Carlos (12) y Deportivo Armenio (12). DOMINGO SUPERCLÁSICO Esta tarde, en el marco de la sexta fecha de la Superliga, Boca Juniors y River Plate protagonizarán una nueva edición del superclásico. Será en La Bombonera, a partir de las 17.45 horas. El local, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, formaría con: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Carloz Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Más; Nahitán Nandez, Wilmar Barrios, Agustín Almendra; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Carlos Tevez. En tanto, Marcelo Gallardo dispondría la siguiente alineación: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios; Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto.



