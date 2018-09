Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 23/sep/2018. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del domingo, 23/sep/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

MACRI VIAJA A NEW YORK: aterrizará este lunes en el epicentro de las finanzas mundiales.- PERDIDA DE RESERVAS: las reservas internacionales del Central acumulan una caída de 29.000 millones de dólares en lo que va del año.- PARO INOPORTUNO: el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, consideró que "no es el momento oportuno" para un paro general.- PRESUPUESTO 2019: el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno está "cerca" de cerrar el Presupuesto.- PERDIDA DE RESERVAS Las reservas internacionales del Banco Central acumulan una caída de 29.000 millones de dólares en lo que va del año, con descensos provocados por la corrida cambiaria en dos etapas. Ahora, el Gobierno apuesta nuevamente a un desembolso multimillonario del Fondo Monetario Internacional (FMI) en las próximas semanas para volver a fortalecer el poder de fuego del Banco Central. Las reservas finalizaron ayer en 49.561 millones de dólares, aumentando 579 millones respecto al día anterior: fue la primera suba diaria desde el 7 de septiembre y respondió al alza de los títulos públicos que forman parte de ellas. PARO INOPORTUNO El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, consideró este sábado que "no es el momento oportuno" para llevar adelante un paro general como el que harán la CGT y la CTA pero que el Gobierno "seguirá manteniendo diálogo" con los gremios, al tiempo que admitió "preocupación por el empleo". Sica sostuvo que "el derecho a huelga es un derecho constitucional de todos los trabajadores y organizaciones sindicales" pero evaluó que "no es el momento oportuno" para un paro general. "En esta situación en que estamos haciendo un esfuerzo colectivo como para poder superar esta crisis sistémica, que nos permita de alguna manera dejar atrás estas crisis recurrentes, creemos que no es la oportunidad", abundó el ministro. En declaraciones a Radio Nacional, el funcionario nacional aseguró que no obstante ello, tanto él como el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, seguirán "manteniendo el diálogo que se viene manteniendo con los gremios" y subrayó: "Lo más importante es nuestra preocupación por el empleo". PRESUPUESTO 2019 El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró este sábado que el Gobierno está "cerca" de cerrar el Presupuesto, mientras consideró que la Argentina necesita que sea "equilibrado". "Estamos cerca de cerrar el presupuesto, los que lo critican es porque no lo leyeron bien", consideró Frigerio, al volver a defender la iniciativa. El jueves pasado el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, expuso sobre el Presupuesto 2019 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja y respondió preguntas de diputados de la oposición por más de cuatro horas. Luego de ello, Frigerio mantuvo una reunión en el Senado con el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, para conversar sobre el Presupuesto y analizaron "la importancia de que ambas Cámaras" del Congreso "trabajen en paralelo de modo tal de agilizar el tratamiento". MACRI VIAJA A NEW YORK Mañana, Macri aterrizará otra vez en el epicentro de las finanzas mundiales acompañado por una realidad antagónica. La Argentina está en crisis; su agenda de reformas, trastocada, y la posibilidad de transcurrir otros cuatro años en la Casa Rosada -un escenario que, aquí, casi todos quieren, pese a las críticas- está en duda. Con ese trasfondo, y recostado en la calma financiera de los últimos días y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyo anuncio es inminente, Macri buscará ahora recuperar la confianza perdida de inversores frustrados y desilusionados.



