Aproximadamente la mitad de los médicos residentes sufren de agotamiento

ROCHESTER, Minnesota.— Según una investigación de Mayo Clinic, la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU, por sus siglas en inglés) y sus colaboradores, el agotamiento de los médicos residentes en los Estados Unidos es generalizado y los mayores índices se presentan en ciertas especialidades. Los resultados de esta investigación aparecen en la Revista de la Asociación Médica Americana, en la edición del martes 18 de septiembre. El agotamiento médico es una mezcla peligrosa de cansancio y despersonalización que contribuye a que los médicos cometan errores cuando administran atención médica. De acuerdo al estudio, el 45 por ciento de los encuestados presentaron al menos uno de los síntomas principales de agotamiento. Los médicos residentes en las especialidades de urología, neurología, medicina de emergencia y cirugía general son quienes presentan un riesgo más elevado. Además, sin importar la especialidad, los niveles elevados de ansiedad y los niveles bajos de empatía que se reportaron durante los años en la facultad de medicina están asociados con síntomas de agotamiento durante la residencia. "Nuestros datos muestran una amplia variabilidad en el predominio del agotamiento por especialidad clínica. También muestran que la ansiedad, el apoyo social y la empatía que se presentan durante los años en la facultad de medicina tienen relación con el riesgo de sufrir agotamiento durante la residencia", indica la Dra. Liselotte Dyrbye, investigadora de Mayo Clinic y primera autora del artículo. No todos los hallazgos en el estudio fueron negativos. La mayoría de los residentes se mostraron satisfechos con la carrera y la especialidad que eligieron. En particular, los participantes que presentaron puntajes elevados en empatía durante sus años en la facultad de medicina, se mostraron más resistentes al agotamiento durante la residencia. Esto va en contra del pensamiento común de que los médicos necesitan tener el "cuero duro" o distanciarse emocionalmente para realizar su trabajo. De manera similar, los puntajes altos en empatía durante los años en la facultad de medicina estaban asociados con la inclinación a escoger nuevamente la misma especialidad. Además, los participantes que informaron contar con un apoyo social emocional mayor durante sus años en la facultad de medicina generalmente estaban más satisfechos con la especialidad que escogieron. Otros estudios acerca del agotamiento se han enfocado en los médicos practicantes. Este fue el primer estudio nacional que hizo un seguimiento longitudinal de estudiantes de medicina para explorar aspectos predictores del agotamiento, desde el inicio de sus estudios en la facultad de medicina hasta la residencia. El estudio incluyó cerca de 3 600 participantes que se encuestaron en el cuarto año de la facultad de medicina, con un seguimiento durante el segundo año de residencia. Este estudio se derivó de otro estudio más amplio de estudiantes de medicina titulado "Estudio de Hábitos cognitivos y Evaluación de crecimiento" (Cognitive Habits and Growth Evaluation Study) que realizó el seguimiento de un grupo de estudiantes desde el primer año de la facultad de medicina hasta el último año de residencia.



Aproximadamente la mitad de los médicos residentes sufren de agotamiento

