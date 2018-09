El SAME cumplió un mes en Campana y ya intervino en más de 300 casos

El servicio de emergencias cuenta con 3 ambulancias y un equipo de 20 profesionales médicos. "Si bien siempre hay cosas que mejorar, la evaluación del primer mes es muy positiva", remarcó el Intendente. A un mes de su puesta en funcionamiento en Campana, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de la Provincia de Buenos Aires ya atendió más de 300 casos en domicilios y vía pública. "Estamos orgullosos de la implementación del SAME en la ciudad que llegó para fortalecer el sistema de salud y brindar una mejor atención a los vecinos", dijo el intendente Sebastián Abella, al tiempo que señaló que si bien hay cosas que mejorar, "la evaluación del primer mes es muy positiva". Según las estadísticas, hasta el día de la fecha se realizaron 301 intervenciones, de los cuales un 65,5% fueron diurnos y el 34,5 %, nocturnos. El 66,6 % de solicitud de ambulancias fueron recibidos mediante el 107 de SAME, mientras que el porcentaje restante fueron ingresados por otros canales como la aplicación Alerta Campana. Del balance también surge que las intervenciones realizadas fueron en su mayoría en domicilios -un 50,5%- y vía pública – un 43,3%-. El SAME Provincia es un servicio de atención primaria gratuita que funciona 24 horas los 365 días del año. Campana cuenta con 3 ambulancias y un equipo integrado por 20 profesionales de la salud que fueron especialmente capacitados. Además del 107, los vecinos pueden solicitar asistencia médica a través de la aplicación del celular Alerta Campana o comunicándose con el CIMoPU al 423263. Los llamados son recepcionados en la Central Operativa ubicada en la sede de la Secretaría de Seguridad del Municipio, que categoriza y envía las solicitudes de auxilios. Los operadores, que fueron especialmente capacitados, reciben los llamados y, de acuerdo a un protocolo de actuación clasifican los casos para establecer su prioridad de atención. SAME Campana es un servicio que atiende urgencias, que son los casos que requieren atención médica pero pueden esperar hasta 3 horas como máximo, y emergencias, que son aquellos que necesitan de atención inmediata porque corre riesgo de vida. Una vez que la ambulancia arriba al lugar, los profesionales de la salud - enfermero y médico- diagnostican si es o no necesario derivar al paciente al hospital o a la clínica, según tenga o no obra social. Cada una de ellas poseen instaladas un sistema de rastreo satelital, el cual referencia en la Plataforma de Seguridad del Municipio -existente en la Mesa de Enlace- donde se pueden corroborar el desplazamiento de las ambulancias, velocidades, horarios y direcciones por donde circulan.

La implementación del SAME nos permite reforzar el sistema de salud, indicó el intendente Abella. PERSONAL DEL SAME FUE AGREDIDO MIENTRAS REALIZABA UNA INTERVENCIÓN Fue el sábado por la tarde al asistir a un accidentado en la intersección de Alberti y Liniers. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue agredido mientras realizaba una intervención para asistir a un accidentado, el sábado por la tarde en la intersección de la calles Alberti y Liniers. Corrían las 14:01 cuando en la sede de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, se activó una señal de Alerta Campana -geolocalizada en esa zona- dirigida al SAME. En simultáneo entró un llamado a través de la línea 107, manifestando que en ese mismo lugar había un masculino herido producto de un accidente de tránsito. De inmediato se dio inicio a los protocolos de actuación, localizando al comando de patrulla más cercando. Mientras tanto a las 14:04 se recibe un nuevo aviso de Alerta Campana en la zona, a las 14:05 ingresa otro llamado a través del SAME y 14:06 mediante la Mesa de Enlace del CIMoPU (todos refiriendo el mismo accidente). El primer móvil policial en arribar al lugar de los hechos -14:06- solicitó refuerzos, dado que las personas que allí se encontraban estaban alteradas. La ambulancia del SAME afectada al operático procede a desplazarse a las 14:07, arribando a las 14:12, y al intentar realizar el traslado del masculino herido, la médica a cargo fue increpada y recibió un golpe de puño. Tras la agresión debió ser trasladada al nosocomio local para recibir asistencia. #SAME

