Se remodelará la Plaza Italia

La obra será para mejorar y embellecer el espacio público. El Intendente Abella firmó ayer el convenio con la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de Nación, que aportará $6,2 millones. El asueto por el Día del trabajador municipal no frenó la agenda del intendente Sebastián Abella, quien ayer tuvo actividades tanto en Campana como en la Ciudad de Buenos Aires. El hecho más importante lo marcó la firma de un convenio con la Subsecretaría de Relaciones Municipales del Ministerio del Interior de Nación para la "remodelación integral" de la Plaza Italia, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad. Según se informó, el Gobierno nacional aportará $6.199.815 para embellecer y mejorar esa tradicional plaza, donde también se recuperará la fuente que hace años dejó de funcionar. Abella firmó el convenio con el subsecretario Lucas Delfino en su oficina de la Ciudad de Buenos Aires y luego mantuvo otras reuniones con funcionarios nacionales. En tanto, durante las últimas horas de la tarde de ayer, el jefe comunal acompañó el trabajo del camión atmosférico del Municipio en el barrio Dignidad. "La actividad del Municipio no para porque hay situaciones que no pueden esperar", resaltó el jefe comunal, quien durante la mañana había encabezado reuniones con secretarios de su gabinete para el seguimiento de proyectos.

Abella firmó el convenio con el subsecretario Lucas Delfino REPARARÁN EL MURO PERIMETRAL DEL JARDÍN DEL BARRIO 9 DE JULIO Además se inició un proceso de licitación para la construcción de un nuevo muro que lo reemplace. El Municipio informa que en los próximos días iniciará la reparación del muro perimetral del Jardín de Infantes Nº 906 del barrio 9 de Julio. La añeja construcción sufrió el deterioro del paso del tiempo por lo que, la dirección de Infraestructura Escolar, comenzará a repararlo en los próximos días. El pedido formal para tal arreglo ingresó este viernes a la Subsecretaría de Políticas Integrales de Cultura y Educación. Sin embargo, el Municipio y el Consejo Escolar venían realizando un seguimiento de su estado. Según informaron, las reparaciones se iniciarán a la brevedad con el propósito de garantizar la seguridad de la comunidad educativa. No obstante, está prevista la construcción de un muro nuevo con fondos provenientes de Provincia. Para ello, se inició el debido proceso de licitación. El intendente @SebaAbella firmo un convenio con nación, para remodelar plaza Italia. @DelfinoLucasOk pic.twitter.com/jmFG8px5Ey — MunicipalidadCampana (@campanagov) 24 de septiembre de 2018

