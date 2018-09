La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Noche de furia







Una pelea en la que se utilizaron piedras y machetes terminó con tres personas heridas que debieron ser asistiidas en el Hospital San José En la medianoche del día domingo se produjo un enfrentamiento entre dos grupos de personas en las inmediaciones de las calles Rocca y Las Heras, del Barrio Villanueva. Si bien no pudo saberse nada sobre las razones que motivaron esta pelea, lo cierto es que fue sangrienta y encarnizada; dado que las partes utilizaron piedras y machetes con toda la intención de lastimarse (cosa que así hicieron). Al lugar fueron asignados cuatro móviles policiales pertenecientes al Comando de Patrulla, al que se le sumó posteriormente una de las unidades de asistencia del SAME Campana, quienes dieron asistencia primaria en el lugar a los heridos para posteriormente trasladar a tres personas con cortes diversos para ser atendidas en el Hospital San José.

PERSONAL DEL SAME CAMPANA ASISTE A LOS HERIDOS, PRODUCTO DE UNA RIÑA EN EL BARRIO VILLANUEVA





CORTE EN EL CUERO CABELLUDO DE UNA DE LOS HERIDOS PROVOCADO POR UN ARMA BLANCA #Dato Tres heridos en enfrentamientos en Villanueva, ocurrió a media noche en Las Heras y Rocca, se enfrentaron con machetes y piedras, en dos ocasiones asistieron cuatro móviles del Comando Patrulla, los heridos fueron trasladados por ambulancias del SAME al hospital San José pic.twitter.com/rxKSEMbTU6 — (@dantrila) 24 de septiembre de 2018

