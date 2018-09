La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Los municipales celebraron su día con un multitudinario almuerzo









LIBERTAD DE ACCIÓN Fuentes del Sindicato Municipal confirmaron a última hora de este unes que la entidad le dio "libertad de acción" a sus afiliados para adherirse o no a la medida de fuerza convocada por la CGT. En línea con lo que vino pasando en las últimas huelgas nacionales, el Sindicato Municipal no llamó a plegarse activamente a la protesta. Sin embargo, desde su comisión directiva manifestaron que apoyarán a los empleados que opten por no ir a trabajar este martes. Lo que si llevará adelante el gremio son asambleas y recorridas por los sectores de trabajo, actividades que podrían "dilatar" el arranque del funcionamiento de diferentes órganos municipales. Fue en las instalaciones del camping del gremio. Hubo sorteos, música en vivo y la elección del rey y la reina municipales. Los trabajadores municipales celebraron su día con un multitudinario almuerzo celebrado en las instalaciones del camping del sindicato, en el barrio Los Nogales. Cientos de trabajadores municipales se congregaron en las instalaciones recreativas para compartir su día. El evento estuvo encabezado por el secretario general del gremio municipal, Carlos Barrichi, y la primera plana de la comisión directiva. También asistieron referentes de otras organizaciones gremiales, como el líder de los petroleros, Pedro Milla, y varios políticos locales como Rubén Romano, Marco Colella, Luis Chesini, Alejo Sarna y Juan Ghione. El intendente había sido invitado, pero ni él ni ninguno de sus funcionarios y concejales acompañaron la celebración. Hubo música de la mano de artistas locales. También se eligieron al rey y la reina de los municipales, títulos que obtuvieron un empleado del área de Electromecánica y una trabajadora del Hospital San José. Asimismo, se sorteó una moto 0 km, rodado que fue a parar a las manos de un empleado del sector Parques y Jardines. También se sortearon órdenes de compra con la Tarjeta Real y dinero en efectivo. El menú del día consistió en pollo a la parrilla con ensalada rusa. "Fue un día espectacular", afirmó una trabajadora municipal que concurrió al festejo por primera vez. En su discurso, Barrichi felicitó a los municipales por su día y agradeció la masiva concurrencia a la celebración organizada por su gremio.





Ruben Dusac a cargo de la conducción de lo que fue la gran fiesta de los municipales





Damian Carranza fue el afortunado ganador de una motocicleta sorteada ayer en el predio del sindicato entre los concurrentes





Los municipales junto a sus familias concurrieron masivamente al festejo 1000 MUNICIPALES YA TIENEN SU TARJETA REAL El acuerdo se materializó ayer, durante la fiesta del sindicato, donde se repartieron los plásticos. Además, se sortearon 5 órdenes de compra de $1000.- entre los presentes para utilizar en los comercios adheridos al sistema. "Lo importante es defender el compre local y que el municipal deje su dinero en la ciudad", dijo Carlos Barrichi. Con la entrega de los plásticos de "Tarjeta Real", ayer por la tarde se materializó el acuerdo por el cual unos 1000 trabajadores municipales accedieron al club de descuentos en comercios de Campana. La ocasión, tuvo lugar durante la Fiesta del Empleado Municipal, durante la cual también se sorteó entre los presentes 5 órdenes de compra por $1000.- cada una para ser utilizadas en cualquiera de los comercios adheridos a "Tarjeta Real". "La propuesta –dijo Carlos Barrichi, Secretario General de los municipales- de la "Tarjeta Real" nos pareció interesante y luego de varias reuniones hemos llegado a un acuerdo que se materializa a partir de hoy, repartiendo los plásticos. Lo importante es defender el compre local y que el municipal deje su dinero en la ciudad, porque además, sus sueldos los pagan los contribuyentes, en Campana. Además, estamos hablando de que el empleado tenga acceso no sólo a los descuentos que ofrecen los comercios, sino que en el futuro pueda acceder a cuotas también". En ese sentido, Barrichi recordó que días atrás se lanzó la tarjeta de la Federación de Municipales, de toda la Provincia de Buenos aires. "Pero será la federación la que va a tener que negociar con el municipio para tener el código de descuento directo del sueldo que nos sacaron a nosotros, autoritariamente, de un día para el otro", dijo el sindicalista. "Lamentablemente, con la medida, no nos perjudicó a nosotros como sindicato sino a los trabajadores que ya no acceden al crédito local, y los propios comercios que trabajaban con nosotros y facturaban 1.8 millones mensuales", concluyó.

Alejandra Chesini Durán, del Hospital San José, festeja haber ganado una de las 5 órdenes de compra por $1000.- de Tarjeta Real sorteadas ayer entre los trabajadores municipales



