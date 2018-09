La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Toyota confirmó que comenzará a exportar Hilux a Europa desde su planta en Zárate







Lo hará a través de una triangulación con Sudáfrica. Comenzarán con autopartes y luego con unidades terminadas. En medio de un panorama sombrío para la industria del automotor por la fuerte caída de las ventas, a consecuencia de la depreciación de los últimos meses, Toyota se prepara para dar un nuevo salto en su política de exportación. Cara fin de 2019 o bien inicio de 2020 comenzará a exportar a Europa la pick-up Hilux que genera en la planta ubicada en Zárate. El presidente de Toyota, Daniel Herrero, explicó que este plan era analizado ya antes de la brusca suba del dólar, con el salto de la divisa estadounidense, consiguió una mejora en la competitividad que lo hace más atrayente. Así, sería la primera vez que desde la filial argentina se vendan automóviles al Europa. Por el esquema de división regional de la compañía, la planta encargada de aprovisionar a Europa -que no tienen radicación fabril de la marca nipona- es la de Sudáfrica. Este establecimiento trabaja a su máximo de capacidad y no se prevén efectuar inversiones para acrecentarla. Así, desde la casa matriz se dio el visto bueno a fin de que se cubra la mayor demanda europea con unidades argentinas y no del país africano. Se pondría en funcionamiento un sistema de triangulación puesto que Sudáfrica sería la responsable de comercializar estos productos. En una primera etapa, Toyota empezara a exportar a Sudáfrica autopartes que se generan en Zárate y que van a ir en las pick-up que se fabrican en ese país para mandar a Europa. Más tarde, se mandarán desde la vecina ciudad unidades terminadas de la pick-up. El directivo ya lo había adelantado en una entrevista con este diario el mes pasado mas ahora confirmó que no solo van a ser autopartes, sino se trata asimismo del modelo terminado. Con la Hilux -que lidera desde hace unos años el segmento local de las pick-up- Toyota es la automotriz que más exporta y asimismo encabeza el ranking de producción. Tras la caída de Brasil en los últimos tiempos, la automotriz Toyota consiguió compensar esa situación con nuevos mercados de América Latina, singularmente a Colombia, Chile y Perú. Tiene en sus planes asimismo entrar al competitivo mercado mexicano. El inconveniente es que la planta de Zárate trabaja al límite de su capacidad y eso limita las mayores ventas. Por ello, en 2019 fabricarán más de diez unidades sobre las 140.000 que generará este año. La demanda del exterior es tan fuerte que trabaja asimismo en feriados y fines de semana. Otro dato a tomar en consideración es que Toyota termina de agregar personal y tiene previsto sumar otros 150 obreros ya antes de final de año.

LA PLANTA DE ZÁRATE ESTÁ TRABAJANDO AL LÍMITE DE SU CAPACIDAD, AUNQUE SE ESTIMA QUE SU PRODUCCIÓN CRECERÁ EL AÑO PRÓXIMO.



Toyota confirmó que comenzará a exportar Hilux a Europa desde su planta en Zárate

