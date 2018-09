La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Personal del SAME fue agredido mientras realizaba una intervención









NOTICIA RELACIONADA: El SAME cumplió un mes en Campana y ya intervino en más de 300 casos Fue el sábado por la tarde al asistir a un accidentado en la intersección de Alberti y Liniers. Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) fue agredido mientras realizaba una intervención para asistir a un accidentado, el sábado por la tarde en la intersección de la calles Alberti y Liniers. Corrían las 14:01 cuando en la sede de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, se activó una señal de Alerta Campana -geolocalizada en esa zona- dirigida al SAME. En simultáneo entró un llamado a través de la línea 107, manifestando que en ese mismo lugar había un masculino herido producto de un accidente de tránsito. De inmediato se dio inicio a los protocolos de actuación, localizando al comando de patrulla más cercando. Mientras tanto a las 14:04 se recibe un nuevo aviso de Alerta Campana en la zona, a las 14:05 ingresa otro llamado a través del SAME y 14:06 mediante la Mesa de Enlace del CIMoPU (todos refiriendo el mismo accidente). El primer móvil policial en arribar al lugar de los hechos -14:06- solicitó refuerzos, dado que las personas que allí se encontraban estaban alteradas. La ambulancia del SAME afectada al operático procede a desplazarse a las 14:07, arribando a las 14:12, y al intentar realizar el traslado del masculino herido, la médica a cargo fue increpada y recibió un golpe de puño. Tras la agresión debió ser trasladada al nosocomio local para recibir asistencia.



