MUÑIZ SIGUE COMO LÍDER Con el empate de ayer entre Puerto Nuevo y Yupanqui que cerró la fecha, Muñiz se aseguró continuar como único líder del campeonato a pesar de haber perdido 3-0 frente a Centro Español como local. Justamente, el Gallego es el equipo de mejor coeficiente en el torneo, dado que en tres presentaciones (ya quedó libre) sumó dos victorias y un empate. Así se ubica justo por detrás del Auriazul y el Trapero. Los resultados de esta cuarta fecha fueron los siguientes: Defensores de Cambaceres 0-2 Argentino de Merlo; Muñiz 0-3 Centro Español; Real Pilar 2-0 Deportivo Paraguayo; Central Ballester 1-1 Juventud Unida; Atlas 3-0 Claypole; Lugano 0-1 Argentino de Rosario; y Yupanqui 0-0 Puerto Nuevo, En la quinta fecha se enfrentarán: Centro Español vs Atlas; Claypole vs Central Ballester; Deportivo Paraguayo vs Muñiz; Juventud Unida vs Defensores de Cambaceres; Argentino de Rosario vs Liniers; Puerto Nuevo vs Lugano; y Argentino de Merlo vs Yupanqui.

En un partido luchado y de poca claridad, se trajo un punto a Campana y se mantiene junto al Trapero como escolta de Muñiz. Cuando no se puede ganar, hay que sumar. La máxima futbolera es una obviedad, pero sirve para explicar la presentación de Puerto Nuevo ayer frente a Yupanqui en cancha de Lugano (adelantado para ayer dado el paro nacional de hoy). Porque en un encuentro difícil, ante un rival que también tenía la posibilidad de convertirse en único líder del campeonato, supo jugar el partido que había que jugar para no perder. Fue un 0-0 propio de la Primera D. Pero es también un empate que al Auriazul le permite extender su invicto, seguir como escolta del líder Muñiz y, sobre todo, le evita transitar ese golpe que significa una derrota. Claro está: si las aspiraciones del Portuario son estar en la pelea grande durante toda la temporada, deberá encontrar y sostener una mejor versión de lo que ofreció frente a Yupanqui. Pero lo dicho: para un arranque de campeonato, con un equipo nuevo y en formación, haber logrado dos victorias y dos empates en las primeras cuatro presentaciones es un paso positivo pensando en lo que se viene. El próximo domingo frente a Lugano en Campana tendrá una muy buena oportunidad para volver a sumar de a tres y darle todavía mayor valor al punto conseguido ayer. EL PARTIDO Tal como en las tres fechas anteriores, la dupla Pereyra-Medina alistó a los mismos once titulares y también la misma disposición táctica: una línea de cuatro defensores; un "doble 5" con Peñalba y Redondo por delante; tres mediocampistas ofensivos (Moreno por derecha, Ruiz por izquierda) y una referencia clara de ataque con Diego Pertossi. De esa forma, Puerto Nuevo buscó lo que pregona su dupla técnica: recuperar lo más rápido posible y ser veloz y vertical en la transición ofensiva. Y en el arranque impuso condiciones en ese aspecto, aunque rápidamente Yupanqui avisó que de contra y con largos pelotazos para el colombiano Córdoba Mena podía complicar. De hecho, a los 7 minutos, Crupi probó desde buena posición tras capturar un rebote y el balón se fue cerca del palo izquierdo del arquero Bonnet. Sin embargo, el partido no se armó. En un campo de juego verde, pero duro y desparejo, que generaba que la pelota "salte" demasiado y de manera irregular, el trámite se fue haciendo trabado, disputado, con poca elaboración y mucha vehemencia en tratar de alejar cualquier tipo de peligro (por momentos los rechazos eran ordinarios). Entonces, las mejores armas de uno y otro tuvieron dificultades para disponer de acciones claras. Por eso, ni Ruiz ni Moreno lograron desequilibrar en el Auriazul, mientras que Filiosi, quien era el más claro del encuentro, no hallaba socios por la izquierda del ataque local. En ese contexto, cada equipo tuvo un par de situaciones consecutivas para abrir el marcador. A los 34, cuando Yupanqui transitaba mejor el campo de juego, un buen pase de Acosta dejó a Fabero mano a mano con Bonnet, pero como el arquero Portuario estaba adelantado logró achicarle rápidamente los espacios. En la continuidad de la acción, una falta sobre Costa le permitió a Córdoba Mena disponer de un tiro libre que estrelló en el travesaño desde la medialuna del área. La respuesta de Puerto Nuevo llegó a los 38. Pertossi la aguantó adentro del área, pivoteó y se la cedió a Ruiz, cuyo remate casi se le mete por el segundo palo a Aleman tras un rebote en un defensor. Y de ese córner surgió la mejor chance del conjunto campanense: Ruiz ejecutó al primer palo, Pertossi anticipó la mala salida del arquero Aleman y la pelota impactó en el travesaño. Fueron jugadas aisladas en un primer tiempo dominado por la lucha que propusieron dos conjuntos decididos a no regalarle nada al rival. Ni erorres ni espacios. Y nada cambió en el complemento, aunque Yupanqui inquietó temprano con una muy buena contra que nació de una pérdida de Redondo. La armó Córdoba Mena, quien tocó, fue a buscar la devolución y después no se nubló ante la posibilidad de rematar, cediendo el baló al centro para Costa, quien no pudo definir por un cierre providencial de Cuenos. Fue una amenaza de que el partido podía llegar a abrirse, pero no pasó de eso: una amenaza. Y aunque Yupanqui lució mejor, con mayor presencia por el despliegue físico de Córdoba Mena, el juego carecía de claridad y era tan discreto que se hacía difícil también para la vista. Ante este contexto, la dupla técnica Auriazul fue reacomodando piezas con los cambios hasta armar un 4-4-2 bien marcado, ya con Colombano, Banegas y Rodríguez en cancha, tratando de suplir tácticamente lo que Redondo y Peñalba no pudieron darle esta vez: el dominio en la mitad de la cancha. Entonces, el punto empezó a cerrarle al Portuario, que no nunca encontró caminos para llegar hasta Aleman y que en el final tuvo que bancar la presión de un Yupanqui que buscó con mayor decisión, pero sin encontrar situaciones claras, más allá de un remate de Fabero que Bonnet desactivó con seguridad. Entonces, el pitazo final de Tomás Duilio selló un punto que a Puerto Nuevo no le disgustó, porque le permitió estirar su invicto y mantenerse como escolta del líder Muñiz. El próximo domingo en Campana, frente a Lugano, tendrá la oportunidad de ofrecer una mejor versión futbolística. Y también, de volver a sumar de a tres para seguir alimentando la ilusión de sus simpatizantes. SÍNTESIS DEL PARTIDO YUPANQUI (0): Darío Aleman; Diego Garbero, Alejando Álvarez, Leandro Barroso, Gianfranco Acosta; Nicolás Fabero, Iván Rodas, Rodrigo Crupi, Mariano Filiosi; Ramón Córdoba Mena y Daniel Costa. DT: Néstor Rapa. SUPLENTES: Braian García, Lucas Basso, Ezequiel Gayoso, Mauro Flores, Nahuel Lasala, Fabricio Verón y Lucas Erian. PUERTO NUEVO (0): Leandro Bonnet; Lautaro Cuenos, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Sergio Robles; Kevin Redondo, Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Carlos Tapia, Mauricio Ruiz; Diego Pertossi. DT: Carlos Pereyra - Hugo Medina. SUPLENTES: Esteban Montesano, Nahuel Banegas, Julián Sprovieri, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Octavio Ábalos y Nicolás Rodríguez. GOLES: No hubo. CAMBIOS: ST 15m Colombano x Redondo (PN); 26m Rodríguez x Moreno (PN); 29m Lasala x Filiosi (Y); y 32m Banegas x Ruiz (PN). AMONESTADOS: Filiosi, Álvarez y Garbero (Y); Banegas y Peñalba (PN). CANCHA: Lugano -local Yupanqui-. ARBITRO: Tomás Duilio.

