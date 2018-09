La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 El diputado Matías Ranzini salió al cruce contra Micheli y Baradel







El diputado por Cambiemos, Matias Ranzini salió al cruce tras los polémicos dichos de Pablo Micheli, y en su cuenta de twitter escribió "Pablo Micheli nos quiere llevar con sus acciones a ser la Venezuela de Maduro. Los argentinos elegimos otro camino, que reiniciamos en 1983 con aciertos, errores, correcciones y esperanzas. Por eso con @mauriciomacri vamos a seguir consolidando nuestra democracia" Además el diputado Ranzini continuó escribiendo en su cuenta de twitter y agregó "Consolidar nuestra democracia significa respetar la institucionalidad, y también comprometernos como ciudadanos en cuidar el Pacto Democrático que nos rige como Sociedad, como Patria, como Bandera". "La mayoría de los argentinos apoya la democracia, van con sus hijos a votar cada dos años, y no necesitan a nadie que agite tumbar un gobierno de forma irresponsable como lo hace Pablo Micheli al unísono de @NicolasMaduro", siguió Matías Ranzini El gremialista Pablo Micheli había dicho en su discurso en el día de ayer en la manifestación popular que "... Vamos a tener que hacer una y mil marchas ... O se cae este modelo o estos tipos dejan el Gobierno ... ". Estás palabras cayeron muy mal para el diputado provincial que agregó en su cuenta de twitter "Por esto también Pablo Micheli quiere voltear el gobierno: Porque el Lunes 1 de octubre tiene que volver a laburar y dejar su licencia gremial". Pero Matías Ranzini también salió a contestarle a Baradel y dijo "La irresponsabilidad de @RobiBaradel compromete la paz de los que mañana quieren ir a trabajar. Porque no tenemos que perder de vista que hay muchos trabajadores que irán a trabajar, muchos comercios que abrirán y la mayoría de los argentinos en contra de este paro".

