Abella aseguró que le preocupan "todas las situaciones sociales y laborales" de Campana

La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018







Lo afirmó al ser consultado por la situación de la planta local de Honda. Directivos confirmaron que hay sobrestock debido a la caída de la demanda en el mercado interno. El intendente Sebastián Abella afirmó esta semana que le preocupan "todas las situaciones laborales y sociales de la ciudad", luego de entrevistarse con directivos de la empresa Honda y conocer la delicada situación productiva que atraviesa la planta Campana. "Nos preocupan permanentemente todas las situaciones laborales y sociales de la ciudad, es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Pero no me cabe ninguna duda que todas las etapas de cualquier empresa, ciudad o país van sucediendo, y se van aggiornando a las realidades actuales. Seguramente en poco tiempo la empresa va a seguir creciendo. Si uno mira su línea de crecimiento, ha sido todos los años positiva", expresó el jefe comunal. En ese sentido, Abella resaltó que Honda "en los últimos años ha llegado a ser la número uno en ventas de motos", por lo que no tiene dudas "que va a continuar siendo así". El intendente compartió el mediodía del miércoles con funcionarios de Honda en lo que fue la entrega formal de equipos médicos donados por la Embajada de Japón al Hospital San José. Ese mismo día, en diálogo con la prensa, el vicepresidente de Honda Argentina, Jorge Fernández, confirmó la existencia de un "sobrestock" en la planta local y aseveró que el escenario que le toca atravesar "no es fácil". "La situación como todos saben no es fácil. En la planta de Campana, tanto en la producción de motos como en la de autos estamos con algún sobrestock y analizando cuáles son los pasos a seguir una vez que podamos establecer realmente a partir de qué momento podemos ver un poquito de recuperación", explicó Fernández. El directivo precisó que ese excedente de unidades se debe a que Honda tiene planificada su producción para un mercado nacional de 700 mil unidades, cuando 2018 cerrará con un volumen comercializado de aproximadamente 500 mil. Al mismo tiempo, señaló que la caída de la demanda no solo afecta a su marca, sino a todas las automotrices y fábricas de motovehículos. A mitad de año, trabajadores de convenio afectados a las líneas de autos y motos estuvieron varias semanas suspendidos debido al recorte de la actividad. Si bien su situación se regularizó, en otras plantas automotrices el recorte de horas laborales hoy perjudica a más de 6 mil operarios en todo el país.

Foto: Archivo.



