La tercera cuadra de la Rocca, casi lista

Al mismo tiempo se avanza con las obras de la cuarta cuadra de la avenida.

El Municipio avanza con la obra de embellecimiento y remodelación de la avenida Rocca y está próximo a inaugurar el tercer tramo, que va de Becerra a Güemes.

Las tareas, se están ejecutando simultáneamente en la tercera y cuarta cuadra, con el fin de alcanzar la totalidad hacia fin de año.

Al referirse a esta obra, el intendente Abella aseguró que "será un hito en la tradicional avenida comercial de los campanenses. La Rocca necesitaba una remodelación de esta magnitud, que además le va a dar otra impronta a la ciudad".

El proyecto de remodelación y embellecimiento que lleva adelante la empresa JUSA también incluye la construcción de nuevo desagüe pluvial, que evitará anegamientos.

Se trata de una importante obra hidráulica, que mejorará el drenaje del agua los días de lluvia y avanza en simultáneo de acuerdo a los planes de ejecución.

"Me pone muy contento ver cómo se concreta una obra que está jerarquizando la principal arteria comercial de la ciudad. Me lo dicen los propios vecinos, cada vez que me los encuentro en las cuadras que ya están inauguradas, enfatizó el intendente y para finalizar agregó: "nos pusimos el desafío de completar la obra a fin de año, y lo estamos logrando".