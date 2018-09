Gran Encuentro de Prematuros de la Neo de Clínica Delta

El servicio de Neonatología de Clínica Delta cumple 25 años y reunirá a sus pequeños pacientes en un encuentro para toda la familia. Invitan participar a todos los prematuros que pasaron por la clínica. Con algunos de ellos se perdió el contacto por el paso del tiempo y se los está intentando ubicar. "La neo", como todo el mundo llama al servicio de neonatología en la Clínica Delta, fue creado en 1993 y desde ese momento cientos de niños han pasado por allí en una etapa crítica de su vida donde los cuidados profesionales y el enorme amor del personal y sus familias les permitieron salir adelante. "No todas las historias tuvieron un final feliz, pero la enorme mayoría sí, y por eso queremos reunir a todos nuestros chiquitos y festejar juntos", cuenta la jefa de enfermería del servicio, Norma Concaro. Con la neo se da algo único y especial, que es el lazo que une a los chiquitos, sus familias y el personal del servicio. Eso se ve en la página de Facebook de neonatología, donde las familias mandan fotos de como van creciendo sus hijos, avisan los cumpleaños y recuerdan con calidez y agradecimiento los momentos difíciles pasados en la clínica. Es por eso que hay mucho entusiasmo con la fiesta que será el 24 de noviembre, y mucha gente está trabajando y planificando cosas para que todo sea hermoso. Incluso hay anécdotas de familias que viven lejos de Campana y están organizando su viaje para participar de la fiesta. Además, entre las enfermeras y los médicos están llevando a cabo una campaña para ubicar a muchos chicos con los que no hay contacto. Sobre todo los mas grandes, muchos de los cuales tienen mas de 20 años. A todos los chicos se les pide que traigan una foto de bebé y otra con la familia. El Dr. Daniel Szir es el jefe del servicio desde su creación, y cuenta que el corazón de la neo son las enfermeras, que están día y noche con los chicos y sus familias dando mucho amor y toda su capacidad profesional. Hoy todas las enfermeras son licenciadas universitarias y se capacitan permanentemente para dar un servicio de excelencia, los médicos son todos especialistas neonatólogos y están muy actualizados profesionalmente. Entre las enfermeras y los médicos se ha formado un grupo de trabajo fantástico que en su mayoría lleva muchos años trabajando juntos. La neo de la Clínica Delta no tiene horarios de visita estrictos ni papás ansiosos mirando por el vidrio. Es de puertas abiertas y los papás pueden estar con sus hijos casi todo el tiempo para darles todo el amor que necesitan, y para aprender a cuidar a un bebé prematuro que es mucho mas complejo y delicado que atender a un chico nacido a término. Entre el equipo y las familias de los bebés se ha generado una gran familia que comparte alegrías, desafíos y tristezas. Todos los meses se hace la fiestita a los chiquitos que cumplen un mes, y las paredes de la neo están tapizadas con las fotos de sus pequeños pacientes. Los cuidados neonatales cuentan cada vez con mayor nivel de tecnología y capacitación y por eso la Clínica Delta está remodelando las instalaciones de forma completa incorporando los últimos adelantos técnicos y aumentando a once las unidades de internación disponibles. A punto de festejar los 25 años, el balance que hacen los responsables del servicio es altamente positivo, y el gran orgullo es la altísima tasa de sobrevida que tienen los prematuros, con muy bajos porcentajes de secuelas. Se trabaja para que los chicos logren tener una vida plena y feliz, y que crezcan sanos y fuertes, es por eso que el lema de la fiesta aniversario será "Todos los cuidados me hicieron fuerte y grande", y ahí se incluye al personal, las familias y todos los que se comprometen en cuidar y apoyar a un bebé prematuro para que logre abrazar la vida.

Parte del equipo de Neonatología.



Gran Encuentro de Prematuros de la Neo de Clínica Delta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: