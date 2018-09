1000 municipales ya tienen su Tarjeta Real

NOTICIA RELACIONADA: Los municipales celebraron su día con un multitudinario almuerzo El acuerdo se materializó ayer, durante la fiesta del sindicato, donde se repartieron los plásticos. Además, se sortearon 5 órdenes de compra de $1000.- entre los presentes para utilizar en los comercios adheridos al sistema. "Lo importante es defender el compre local y que el municipal deje su dinero en la ciudad", dijo Carlos Barrichi. Con la entrega de los plásticos de "Tarjeta Real", ayer por la tarde se materializó el acuerdo por el cual unos 1000 trabajadores municipales accedieron al club de descuentos en comercios de Campana. La ocasión, tuvo lugar durante la Fiesta del Empleado Municipal, durante la cual también se sorteó entre los presentes 5 órdenes de compra por $1000.- cada una para ser utilizadas en cualquiera de los comercios adheridos a "Tarjeta Real". "La propuesta –dijo Carlos Barrichi, Secretario General de los municipales- de la "Tarjeta Real" nos pareció interesante y luego de varias reuniones hemos llegado a un acuerdo que se materializa a partir de hoy, repartiendo los plásticos. Lo importante es defender el compre local y que el municipal deje su dinero en la ciudad, porque además, sus sueldos los pagan los contribuyentes, en Campana. Además, estamos hablando de que el empleado tenga acceso no sólo a los descuentos que ofrecen los comercios, sino que en el futuro pueda acceder a cuotas también". En ese sentido, Barrichi recordó que días atrás se lanzó la tarjeta de la Federación de Municipales, de toda la Provincia de Buenos aires. "Pero será la federación la que va a tener que negociar con el municipio para tener el código de descuento directo del sueldo que nos sacaron a nosotros, autoritariamente, de un día para el otro", dijo el sindicalista. "Lamentablemente, con la medida, no nos perjudicó a nosotros como sindicato sino a los trabajadores que ya no acceden al crédito local, y los propios comercios que trabajaban con nosotros y facturaban 1.8 millones mensuales", concluyó.

Alejandra Chesini Durán, del Hospital San José, festeja haber ganado una de las 5 órdenes de compra por $1000.- de Tarjeta Real sorteadas ayer entre los trabajadores municipales



1000 municipales ya tienen su Tarjeta Real

