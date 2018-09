La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Breves: Noticias de Actualidad







PURO OPTIMISMO: el presidente Mauricio Macri confirmó que intentará reelegir su mandato en 2019.- CAYÓ EL CONSUMO: con caídas cercanas al 4 por ciento en las ventas interanuales.- DOLOR DE PECHO: el Ministro Alejandro Finocchiaro fue internado este lunes por "molestias en el pecho".- ACUERDO CON CHINA: el Gobierno sumó un nuevo acuerdo para reforzar las reservas internacionales.- CHOQUE RUSO-ISRAELÍ: el Ministerio de Defensa ruso afirmó que Israel es responsable del derribo del avión Ilyshin Il-20.- CAYÓ EL CONSUMO La crisis cambiaria, el proceso recesivo y la inflación impactaron con fuerza en las ventas de shoppings y supermercados durante julio de este 2018, con caídas cercanas al 4 por ciento en las ventas interanuales, informó este lunes 24 el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). El organismo indicó que las ventas por cantidades en los supermercados cayeron 3,7 por ciento durante julio, comparado con el mismo mes del 2017, mientras que en los centros de compras, la contracción del consumo llegó al 3,8 por ciento. Para estos establecimientos comerciales, julio fue el mes en que más se reflejó la preocupante situación económica y financiera que atraviesa el país, ya que en meses anteriores el entusiasmo por el Mundial motorizó las ventas de televisores y con eso se equilibró en parte el nivel del consumo. DOLOR DE PECHO El Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; Alejandro Finocchiaro, fue internado este lunes por "molestias en el pecho" en el Sanatorio Los Arcos, donde se le practicaron estudios cardiológicos que "arrojaron resultados satisfactorios". Los dolores comenzaron "tras la reunión de gabinete ampliado" que encabezó por la mañana Finocchiaro en el Palacio Sarmiento, por lo que fue trasladado a ese centro de salud del barrio porteño de Palermo y quedó internado en la Unidad Coronaria. "Todos los estudios cardiológicos arrojaron resultados satisfactorios, sin ninguna anomalía. Finocchiaro se encuentra bien", indicó un comunicado de la cartera educativa. ACUERDO CON CHINA El Gobierno sumó un nuevo acuerdo para reforzar las reservas internacionales, con el fin de llevar calma a los mercados y estabilizar su plan económico. Según confirmó ámbito.com, cerró un acuerdo con China para ampliar el swap por más de u$s 10.000 millones, una cifra que duplica lo que estaba previsto. El acuerdo es una ampliación del swap ya existente con un total de 60 mil millones de yuanes es decir unos u$s 8.750 millones de dólares. El préstamo adicional equivale a unos 70 mil millones de yuanes es decir unos u$s 10.210 millones lo que lleva a un total de u$s 18.960 millones. Este acuerdo se agrega a los avances en las negociaciones con el FMI para ampliar el préstamo que originalmente era de u$s 50.000 millones y adelantar los desembolsos, con el fin de garantizarse el financiamiento necesario hasta 2021. CHOQUE RUSO-ISRAELÍ El Ministerio de Defensa ruso afirmó que Israel es responsable del derribo del avión Ilyshin Il-20, abatido por las baterías antiaéreas sirias, el 17 de septiembre pasado. El Ministerio acusó además de "falta de profesionalismo" a la Fuerza Aérea israelí. El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, general Igor Konashenkov, expuso un cronograma con el desarrollo del suceso en el que murieron los 15 tripulantes de la aeronave y acusó a Israel de trasmitir información errónea sobre el lugar del ataque y de usar a la aeronave rusa como escudo. El portavoz ruso acusó a los pilotos de combate de la Fuerza Aérea israelí de "falta de profesionalismo o negligencia criminal. PURO OPTIMISMO El presidente Mauricio Macri confirmó que intentará reelegir su mandato el año que viene, en las elecciones presidenciales de 2019. "I am ready to run", contestó en una entrevista transmitida en vivo en inglés por Bloomberg, una agencia internacional especializada en noticias económicas. En español: "Estoy listo para competir". "Estamos construyendo un nuevo país, una nueva sociedad basada en la cultura del trabajo, en la cultura de que tenemos que mejorar sin trucos ni atajos", argumentó.



Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: