La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018
Hector Taborda: In Memoriam







Mi sentido homenaje para un hombre de bien, que supo cosechar a través de una vida humilde y sencilla, una hermosa familia y un grupo numeroso de amigos, con los cuales tuvo contacto hasta el final de sus días. Vaya para él, mi más cálido recuerdo, junto al de Alides Cruz, Víctor Arenaza, Víctor Sánchez, Horacio Chavero, Ricardo Pintos, Mario Lis, Ismael Garzón y tantos otros que hicieron del periodismo un culto, y una forma de expresión que va a perdurar a pesar del paso del tiempo. Héctor fue distinguido con el Premio Triunfo del Círculo de Periodistas, por su intensa labor de difusión del deporte en Campana, recopilando datos a fin de confeccionar la historia del Club San Lorenzo. Su vida fue un ejemplo de perseverancia y tenacidad, trabajador incansable, siempre dispuesto a ayudar a los jóvenes que se iniciaban en la labor periodística. Juntos compartimos muchas tardes de cancha, lo que nos permitió construir una gran amistad. Isabel Allende escribió: "La muerte no existe, la gente solo muere cuando la olvidan." Guillermo Cesar Guasconi

Hector Taborda: In Memoriam

