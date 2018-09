P U B L I C



Decir ´´te perdono´´, no es simplemente un acto de amabilidad que estás obligado a hacer. Es decir un ´´No´´ sincero a la venganza, como una promesa para el futuro, y un ´´sí´´ a la paz. Cuando alguien nos hiere o se porta mal con nosotros, es fácil guardar en nuestro corazón amargura, odio y pensamientos de negatividad. Es esos momentos es fácil pensar que la venganza es la mejor opción. Pero el perdón, en cambio, nos ayuda a sanar nuestra alma, nos ayuda a ver la vida desde una nueva perspectiva y estar preparados y receptivos para lo mejor. Permíteme explicártelo con estas palabras... Perdonar es la mejor manera de lidiar con el profundo dolor que te produce una persona. En otras ocasiones caemos en el hábito de buscar venganza creyendo, erróneamente, que es lo justo. La venganza es la pasión de conseguir algo con malas intenciones; es el ardiente deseo de querer ocasionarle a alguien el mismo dolor que sientes. Por eso ten cuidado, porque por mucho que quieras, la venganza nunca te llevará adonde quieres ir, nunca igualará el marcador; no te dejará en paz. Gandhi dijo sobre la venganza: "Ojo por ojo, y al final todo el mundo ciego". No importa cuales sean nuestras armas (palabras, la falta de amabilidad, misiles, etc.), la venganza nos encierra en una escala de violencia, y esto nos mantiene en el dolor y la culpabilidad del pasado. Y es por esto que la única manera de poder seguir adelante es perdonando. El perdón tiene el poder de alejarnos de un momento de dolor pasado, y seguir adelante. El perdón aligera la carga de los errores del pasado; nos libera para un futuro más justo, y nos ayuda a ver el potencial desconocido de nuestro mañana. Por esto, a pesar de que la lujuria interior de venganza te llame, no hay que ceder a ella, porque nos puede empujar profundamente en la repetición sin fin de una vieja injusticia. Ya lo dijo Lewis B. Smedes: "Perdonar no borra el amargo pasado. Una memoria curada no es un recuerdo borrado. En cambio, perdonar lo que no podemos olvidar crea una nueva forma de recordar. Cambiemos la memoria de nuestro pasado en una esperanza para nuestro futuro".



Foto: Archivo.



"Te Perdono"

Por Claudio Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: