Visitaron la ex ESMA en el marco del 42º aniversario de "La noche de los lápices". Estudiantes de la Escuela Nº22 participaron de un viaje educativo al Museo de la Memoria (ex ESMA). La actividad estuvo organizada por la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Integrales de la Jefatura de Gabinete. Los alumnos, quienes participan del proyecto "Jóvenes y Memoria", realizaron visitas guiadas por el Archivo General de la Memoria, el Casino de Oficiales, Centro Cultural Conti, Museo Malvinas y el Parque de la Memoria. Esta actividad se realizó en el marco de del 42º Aniversario de "La noche de los lápices" y además rememorando aquel 20 de septiembre de 1984 cuando la CONADEP entregó el informe final que documenta el horror del terrorismo de Estado en Argentina. Dicha fecha transformó el "Nunca Más" en un emblema y una crucial investigación para la construcción de nuestra memoria colectiva. "Desde la Dirección de Derechos Humanos estamos comprometidos en realizar un trabajo constante por la Memoria, la Verdad y la Justicia, generando conciencia en los jóvenes", destacó la directora Verónica Lamas. Quien además mencionó la necesidad de "iluminar los hechos oscuros de nuestra historia, para no olvidar, para que estos sean conocidos, repudiados y condenados. Para que la verdad siempre salga a la luz y tengamos finalmente justicia y poder decir que los lápices siguen escribiendo".





Los alumnos en el frente de la ex ESMA.



Alumnos de la Escuela 22 visitaron el Museo de la Memoria

