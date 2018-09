La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Primera B Nacional:

De la Riva seguirá en Villa Dálmine











Después de las versiones que lo ubicaban en Patronato, el DT confirmó que continuará en el Violeta, al tiempo que en Paraná se inclinaron finalmente por Mario Sciaqua. En cuanto a la derrota con Chacarita, el uruguayo hizo hincapié en los errores propios: "Nos venimos haciendo goles solos por cuestiones infantiles". Después de muchos más rumores que información concreta, la novela que se abrió con la posible partida de Felipe De la Riva hacia Patronato de Paraná llegó a su fin. El cierre lo marcó el Vicepresidente de Villa Dálmine, Jorge Milano, el domingo por la mañana a través de Twitter: "Quiero informarles a todos los socios e hinchas de VillaDalmine que Felipe De la Riva va a seguir siendo el técnico de nuestra institución hasta la finalización de su contrato, demostrando el gran compromiso que tiene con Villa Dalmine y lo profesional que es", escribió el Pato. Poco después se conocía también que la entidad entrerriana se inclinaba finalmente por Mario Sciaqua para cubrir la vacante que había dejado la salida de Juan Pablo Pumpido. La idea de dirigir en la Superliga seducía al entrenador uruguayo, pero finalmente no se concretó, al menos en esta oportunidad. La noticia causó alivio en las huestes Violetas, donde hay satisfacción con el trabajo que viene realizando De la Riva, más allá de la derrota del sábado frente a Chacarita. "Me parece que fumios superiores, que fuimos protagonistas del partido, que dominamos. Pero las oportunidades que tuvimos en el primer tiempo no las metimos", señaló el entrenador respecto al duelo con el Funebrero. "Nos preocupa que los cuatro goles que tenemos en contra no los provocó el rival, sino que son errores propios. Porque en líneas generales fuimos más que nuestros rivales siempre, generamos más, pero en el fútbol los errores se pagan carísimos y nos venimos haciendo goles solos por cuestiones infantiles. Así que tendremos que prestarle atención a eso", agregó en diálogo con FM Radio City. En cuanto a errores puntuales de algunos de sus dirigidos en los goles, De la Riva evitó puntualizar: "Somos un grupo muy sólido y tenemos claro que cuando ganamos, ganamos todos; y que cuando perdemos, perdemos todos. Volveremos a trabajar con la cabeza puesta en corregir ciertas cosas que nos están llevando a perder puntos cuando el equipo supera al rival. Por eso es una lástima perder estos puntos". Finalmente, también se mostró preocupado porque en el segundo tiempo frente a Chacarita, su equipo perdió el orden por momentos: "Nosotros tenemos que tener toda la paciencia del mundo para saber buscar con orden y no caer en la trampa que proponen algunos equipos que se agrupan atrás y esperan el error del rival", remarcó el uruguayo.

DE LA RIVA, EL SÁBADO EN EL BANCO DE VILLA DÁLMINE EN CANCHA DE CHACARITA. A PESAR DE LOS FUERTES RUMORES DE SU SALIDA HACIA PATRONATO, NO FUE SU ÚLTIMA VEZ EN EL VIOLETA, DONDE YA SUMA 48 PARTIDOS. SE CERRÓ LA 4ª FECHA Ayer culminó la cuarta fecha del campeonato de la Primera B Nacional con dos encuentros: Deportivo Morón igualó sin goles como local frente a Gimnasia de Mendoza y sigue sin poder ganar; mientras que Ferro Carril Oeste superó 2-1 en Caballito a Atlético Rafaela y consiguió aire en la tabla de los Promedios. De hecho, el Verde quedó dos puntos por encima de Villa Dálmine, que está igualado con Deportivo Morón, Quilmes y Arsenal. Todo tienen 1,250 y quedaron solamente por sobre Los Andes (1,208) y Temperley (0,250), que tras perder con Arsenal se quedó sin DT por la renuncia de Gastón Esmerado. En cuanto a la parte alta de la tabla de posiciones, Almagro venció como visitante 1-0 a Quilmes y se mantiene como único líder y con puntaje ideal. Y su único escolta ahora es Mitre de Santiago del Estero, que derrotó 2-1 como local a Agropecuario de Carlos Casares. Los resultados que dejó esta cuarta fecha fueron los siguientes: Instituto 4-3 Defensores de Belgrano; Chacarita 2-1 Villa Dálmine: Sarmiento (J) 1-1 Central Córdoba (SdE); Santamarina 2-2 Gimnasia (J); Nueva Chicago 1-0 Olimpo (BB); Brown (A) 0-0 Los Andes; Independiente Rivadavia 1-0 Platense; Temperley 2-3 Arsenal; Quilmes 0-1 Almagro; Mitre (SdE) 2-1 Agropecuario; Deportivo Morón 0-0 Gimnasia (M); y Ferro 2-1 Atlético Rafaela. Libre: Guillermo Brown de Puerto Madryn. La próxima fecha tendrá los siguientes partidos: Almagro vs Sarmiento (J); Atlético Rafaela vs Nueva Chicago; Arsenal vs Mitre (SdE); Villa Dálmine vs Deportivo Morón (sábado 15.30); Defensores de Belgrano vs Temperley; Los Andes vs Ferro Carril Oeste; Olimpo (BB) vs Guillermo Brown (PM); Gimnasia (M) vs Independiente Rivadavia; Platense vs Quilmes; Central Córdoba (SdE) vs Brown (A); Agropecuario vs Chacarita; y Gimnasia (J) vs Instituto (a jugarse el 13 de octubre). Queda libre: Santamarina de Tandil.

Primera B Nacional:

De la Riva seguirá en Villa Dálmine

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: