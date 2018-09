La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Automovilismo:

Súper TC2000; Milla tuvo un fin de semana para el olvido en Termas de Río Hondo







En la final del domingo debió abandonar luego de ser impactado por Mariano Werner en la calle de boxes. La prueba fue ganada por Facundo Ardusso. La novena fecha del Súper TC2000 quedará rápidamente en el olvido para el campanense Matías Milla, quien después de un sábado muy complicado, tuvo un domingo todavía peor: en el octavo giro, cuando ingresó a boxes a realizar el cambio obligatorio de cubierta, fue embestido por el Peugeot 408 de Mariano Werner y allí se terminó su fin de semana. Fue un momento de zozobra, porque cuando el piloto de nuestra ciudad estaba doblando hacia el lugar donde debía encontrarse con su equipo, Werner estaba saliendo y lo impactó en la parte trasera, generando que el Citroen C4 del Sportteam hiciera un trompo de 180 grados. Afortunadamente, ningún mecánico resultó golpeado y las consecuencias fueron solamente para los dos pilotos: por la peligrosa maniobra, Werner fue excluido (porque la prioridad de paso la tiene quien transita la calle de boxes); mientras que Milla no pudo volver a pista. "El golpe le rompió el portamaza trasero y debió abandonar", explicaron desde el Sportteam. Igualmente, hasta ese momento, venía siendo una final difícil para Milla, quien largó desde el 20º puesto y no había podido salir del pelotón del fondo. Esta novena final de la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional no ofreció grandes emociones a pesar de la obligatoriedad de ingresar a boxes para realizar un cambio de cubierta. Así, Facundo Ardusso (quien largó adelante) volvió a la victoria, mientras que Leonel Pernía y Matías Rossi completaron el podio, postergando a Agustín Canapino (líder del campeonato) al cuarto puesto. De esta manera, las principales posiciones de la temporada quedaron de la siguiente manera: 1) Canapino (Chevrolet Cruze), 173 puntos; 2) Ardusso (Renault Fluence), 171 puntos; 3) Leonel Pernía (Renault Fluence), 160 puntos; 4) Matías Rossi (Toyota Corolla), 155 puntos. La próxima cita del Súper TC 2000 será el primer fin de semana de octubre (sábado 6 y domingo 7) en el flamante autódromo de San Nicolás. Luego, la 11ª fecha será la carrera de los 200km de Buenos Aires, anteúltima del calendario anual, que se cerrará en el Oscar Cabalén de Córdoba.

WERNER YA IMPACTÓ A MILLA Y EL CITROEN C4 DEL CAMPANENSE QUEDÓ INVERTIDO 180 GRADOS.



Automovilismo:

Súper TC2000; Milla tuvo un fin de semana para el olvido en Termas de Río Hondo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: