Cayó 33-7 como visitante y perdió su invicto en esta segunda fase. Quedó igualado con Mercedes Rugby, con el que disputará mano a mano la segunda posición . Por la séptima fecha del Grupo Ascenso de la Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana perdió 33-7 como visitante frente a Del Sur Rugby (ex Banco Hipotecario), que así estiró su invicto en la temporada y quedó a un paso de conseguir su boleto a la Segunda División. Por su parte, el Tricolor sufrió su primera derrota de esta segunda fase y, con 21 puntos, quedó igualado con Mercedes Rugby (tuvo fecha libre) en la segunda posición. Así, todo indica que en las cuatro fechas que restan, estos dos equipos se disputarán el segundo ascenso directo. El calendario del CCC marca que en esta recta final, después del descanso general del próximo fin de semana, recibirá el 6 de octubre a Sociedad Hebraica y luego jugará frente a Atlético San Andrés, San José y Tiro Federal de Baradero. En tanto, Mercedes chocará con: Los Pinos, Beromama, Virreyes y San Marcos. Ante Del Sur, el conjunto de nuestra ciudad, dirigido por César Gigena, alistó a: Leonardo Vega (Lucas Fernández), Didier Galea-no, Santiago Fernández; Laureano Salas (Franco Casanova), Andrés Moreno, Nicolas Toledo, Carlos Díaz, Adrián Lugo, Martín Lescano, Juan Calvi; Facundo Cerda, Julián Agostino (Franco Veláz-quez), Franco Pittari, Nazareno Alaguibe; y Bautista Peralta. La progresión del marcador fue siempre favorable al local, que anotó cuatro tries en la primera parte (a los 5, 12, 38 y 40 minutos) para irse 28-0 al descanso. El descuento del CCC llegó a los 10 minutos del complemento, con un try de Juan Calvi. Finalmente, a 5 minutos del cierre, Del Sur volvió a meterse en el ingoal Tricolor para sellar el 33-7. El próximo fin de semana no habrá actividad de la URBA, por lo que octava fecha de este Grupo Ascenso de Tercera División recién se jugará el 6 de octubre. FECHA 7 - RESULTADOS: Tiro Federal de Baradero 23-0 Los Pinos; San José 38-34 Beromama; Atlético San Andrés 6-31 Virreyes; Socieda Hebraica 41-70 San Marcos; Del Sur Rugby 33-7 Ciudad de Campana. Libre: Mercedes.

