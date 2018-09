La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Básquet:

El Tricolor superó 60-50 como visitante a Independiente de Zárate, mientras que el CBC cayó 74-71 ante Honor y Patria de Capilla del Señor. En la próxima fecha se enfrentan entre sí en el gimnasio de Chiclana 209. El viernes por la noche se disputó íntegramente la segunda fecha del Grupo B del Torneo Clausura de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Y los equipos de nuestra ciudad obtuvieron resultados opuestos, porque Ciudad de Campana consiguió un gran triunfo como visitante sobre Independiente de Zárate y estiró su arranque ganador, mientras que el Campana Boat Club cayó ante Honor y Patria de Capilla del Señor y sufrió su segunda derrota consecutiva como local. El Tricolor, con plantel "alternativo" al del Provincial, sorprendió al Rojo, que sí dispuso de los jugadores que utilizará en dicha competencia. Después de un primer tiempo parejo, los dirigidos esta vez por Martín Trovellesi quebraron a su rival en el tercer cuarto, gracias a la mano letal de Joaquín Aguilar (anotó 13 de sus 28 puntos en ese parcial) y con significativos aportes de Joaquín Cazurro y Santiago Fernández. De esa manera construyó un 31-7 que le permitió entrar al último cuarto con 20 puntos de ventaja (55-35). Por eso, la sequía ofensiva que sufrió en esos diez minutos finales (sólo sumó un doble de Agustín Hernández y libres de Aguilar, Manrique y Fernández) no atentó finalmente contra el resultado, porque supo sustentarse también en su defensa (en ningún período permitió más de 15 puntos). Así, el CCC logró su segundo triunfo en fila en este certamen, dado que en el inicio había superado 66-63 como local a Central Buenos Aires. Por su parte, el Campana Boat Club disputó un partido de desarrollo similar, porque después de un primer tiempo de paridad (31-31), fue mejor que Honor y Patria en el tercer cuarto (parcial de 24-14) repartiendo mucho el goleo (Marafiotti aportó 8 puntos, pero también sumaron los otros cuatro titulares). Sin embargo, en el último cuarto, los de Capilla del Señor reaccionaron con fuerza, empujados inicialmente por dos triples de Gabriel Cedro y apoyados luego en los 11 puntos que agregó Álvaro Mendoza, aprovechando también la salida por faltas del base Gianluca Cinquini. Así, el cierre fue punto a punto. Dos libres de "Lele" Fink pusieron el 71-70 para el CBC, pero Marcos Jelavich respondió con un triple que volcó decididamente el juego a favor de Honor y Patria. De esta manera, los dirigidos por Gustavo Godoy cosecharon su segunda derrota consecutiva como local, después de haber perdido en el debut frente a Independiente de Zárate. En el otro partido de esta segunda fecha del Grupo B del Clausura de la ABZC, Central Buenos Aires le ganó 75-72 como local a Náutico Zárate y, entonces, las posiciones quedaron encabezadas por Ciudad de Campana (2-0) en soledad; luego, con registro de una victoria y una derrota aparecen Independiente, Central Buenos Aires, Náutico Zárate y Honor y Patria; mientras que el CBC está 0-2 en este arranque. Por la tercera fecha de este Grupo B se jugará el clásico de nuestra ciudad en el gimnasio de Chiclana 209, donde Ciudad de Campan recibirá al Boat Club. Además, también se enfrentarán: Honor y Patria vs Central Buenos Aires y Náutico Zárate vs Independiente.

EL JUVENIL EQUIPO QUE CIUDAD PRESENTA EN EL CLAUSURA DE PRIMERA DIVISIÓN DE LA ABZC. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (71): Gianluca Cinquini (6), Marcelo Sosa (18), Bruno Santini (12), Leandro Fink (10) y Gustavo Marafiotti (18) (FI) Mateo Somoza (5), Thiago Pedezert (0), Santiago Michelotti (2) e Ian Rojas (0). DT: Gustavo Godoy. HONOR Y PATRIA (74): Álvaro Mendoza (19), Lucas Ventura (2), Adrián Antivero (14), Juan Mendoza (16) y Gabriel Cedro (12) (FI) Marcos Roldán (0) y Marcos Jelavich (11). DT: Juan Pablo Montero. PARCIALES: 16-15 / 15-16 (31-31) / 24-14 (55-45) / 16-29 (71-74). JUECES: Pablo Cesio y Gustavo Zukowski. GIMNASIO: Campana Boat Club. SÍNTESIS DEL PARTIDO INDEPENDIENTE (50): Franco Pracchia (8), Bruno Pracchia (5), Javier Loto (0), Bernardo Laguzzi (9) y Franco Marrone (4) (FI) Ignacio Vellani (4), Rodrigo Gabilondo (0), Nicolás Montero (0), Damián Sánchez (0), Juan Martín Petrosino (2) y Guido Cadelli (18). DT: Ignacio Murillo. CIUDAD DE CAMPANA (60): Santiago Fernández (7), Joaquín Aguilar (28), Tomás Irisarri (2), Juan Sebastián Manrique (7) y Agustín Hernández (8) (FI) Joaquín Cazurro (6) y Lucio Cadelli (2). DT: Martín Trovellesi. PARCIALES: 13-17 / 15-7 (28-24) / 7-31 (35-55) / 15-5 (50-60). JUECES: Luis Ranzini y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Independiente de Zárate. JUAN MARTÍN FERNÁNDEZ EN EL SÚPER 20 El alero campanense Juan Martín Fernández (18 años) fue parte del equipo de Peñarol de Mar del Plata que el domingo por la noche cayó 75-65 como visitante ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por la primera fecha del Súper 20 de la Liga Nacional. El jugador surgido del CCC está en su segunda temporada con el plantel mayor Milrayita y ayer estuvo en cancha casi 7 minutos en los que no lanzó al aro, tomó 2 rebotes y cometió 3 faltas. La primera fecha del Súper 20 dejó, además, los siguientes resultados: San Lorenzo 94-83 Boca Juniors; San Martín (Corrientes) 82-76 La Unión (Formosa); Quimsa (SdE) 96-78 Olímpico (SdE); Argentino (J) 89-78 Quilmes; y Atenas 82-76 Libertad.

DIEGO ROMERO MANIOBRA EN EL POSTE. DETRÁS, JUANMA, LISTO PARA SALTAR A LA AYUDA.

