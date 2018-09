La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Breves: Polideportivas







LAS GIGANTES, COMPLICADAS: la Selección Argentina Femenina de Básquet tiene complicadas sus chances de avanzar en el Mundial de Tenerife, España.- LA DESPEDIDA DE VELASCO: último partido como entrenador de la Selección Argentina de Vóley.- TIGER, CINCO AÑOS DESPUÉS: el golfista Tiger Woods se impuso en el prestigioso PGA Tour Championship.- 42K BS AS; NUEVO RECORD: el keniata Saina Emmanuel Kipkemboi ganó la 34ª edición de la Maratón de Buenos Aires.- DELBONIS CAMPEÓN: el tenista Federico Delbonis conquistó el Challenger de Biela sobre polvo de ladrillo.- LA DESPEDIDA DE VELASCO En el último partido de Julio Velasco como entrenador de la Selección Argentina de Vóley, el equipo nacional perdió 3-0 frente a Francia y cerró así su participación en el Mundial que se está disputando en Italia y Bulgaria. Los seis equipos que avanzaron al Final Six que definirá al campeón son: Italia, Estados Unidos, Brasil, Polonia, Rusia y Serbia. TIGER, CINCO AÑOS DESPUÉS Después de cinco años sin conseguir títulos, el golfista Tiger Woods (42 años) se impuso en el prestigioso PGA Tour Championship que se disputó el último fin de semana en Atlanta. Fue el 80º triunfo de la carrera de esta leyenda que ganó 14 Majors, pero que no había vuelto a levantar un trofeo después del calvario de lesiones y problemas personales que atravesó desde 2014. 42K BS AS: NUEVO RECORD El keniata Saina Emmanuel Kipkemboi (26 años) ganó la 34ª edición de la Maratón de Buenos Aires con registro de 2h05m43s, mejorando así en más de 4 minutos el mejor tiempo para esta prueba (estaba en poder del también keniata Barnabas Kiptum, quien fue segundo este domingo). El mejor argentino fue el bragadense Miguel Barzola (2h16m47s), que terminó 7º en la General. Entre las Damas triunfó la keniata Vivian Jerono Kiplagat, con tiempo de 2h29m03s, quien estableció el mejor tiempo para una mujer y consiguió su segunda victoria consecutiva en la Ciudad de Buenos Aires, dado que también había vencido en los 21K. La mejor argentina fue Mariela Ortiz (2h42m11s). DELBONIS CAMPEÓN El tenista Federico Delbonis conquistó el Challenger de Biela sobre polvo de ladrillo al vencer en la final a Stefano Napolitano por 6-4 y 6-3. De esta manera, el jugador de Azul se volvió a meter en el Top 100 del ranking mundial, dado que avanzó 10 lugares y quedó en el puesto 91. Los mejores argentinos son: Juan Martín Del Potro (4º), Diego Schwartzman (14º), Leonardo Mayer (51º) y Guido Pella (59º). Además, Guido Andreozzi (98º) también está dentro de los 100 mejores. Esta semana, el bahiense Pella estará jugando en el ATP 250 de Chengdu, en China, donde debutará frente al estadounidense Sam Querrey en su segundo certamen de la gira asiática a la que próximamente se sumará Juan Martín Del Potro. LAS GIGANTES, COMPLICADAS La Selección Argentina Femenina de Básquet tiene muy complicadas sus chances de avanzar a la segunda ronda del Mundial que se está disputando en Tenerife (España). Es que además de perder 84-43 contra Australia en la segunda fecha del Grupo B, Nigeria venció 74-68 a Turquía. De esta manera, Las Gigantes deberían ganarle hoy por 17 puntos de ventaja a las africanas (juegan desde las 13.30) para poder clasificarse a la próxima fase.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: