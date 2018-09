La Auténtica Defensa. Edición del martes, 25/sep/2018 Breves: Fútbol







PRIMERA B METRO: concluida la 7ª fecha, Deportivo Riestra mantuvo el liderazgo con 17 puntos.- RACING MANTUVO LA CIMA: en el cierre de la sexta fecha de la Superliga, venció 1-0 a Unión de Santa Fe.- FESTEJÓ RIVER: en la sexta fecha de la Superliga, el superclásico quedó en manos de River Plate.- COPA SUDAMERICANA: esta noche, San Lorenzo enfrentará como visitante a Nacional de Montevideo.- PRIMERA C: Deportivo Armenio quedó como único líder tras derrotar 1-0 a Luján.- RACING MANTUVO LA CIMA En el cierre de la sexta fecha de la Superliga, Racing Club venció anoche 1-0 como local a Unión de Santa Fe con gol de Augusto Solari. De esta manera, La Academia (que tuvo al campanense Leonardo Sigali como titular) llegó a los 16 puntos y mantuvo el liderazgo del campeonato. En el otro partido disputado ayer, Aldosivi de Mar del Plata le ganó 2-0 como local a Belgrano de Córdoba y trepó a la tercera posición con 12 unidades (segundo quedó Atlético Tucumán con 14). FESTEJÓ RIVER En el marco de la sexta fecha de la Superliga, el superclásico quedó en manos de River Plate, que derrotó 2-0 a Boca Juniors en La Bombonera con goles de Gonzalo "Pity" Martínez e Ignacio Scocco para igualar, justamente, la línea del Xeneize en la tabla de posiciones (ambos tienen 10 puntos). La jornada del domingo tuvo, además, otros cuatro encuentros: Tigre 0-2 Huracán; San Martín de Tucumán 0-0 Argentinos Juniors; Gimnasia (LP) 1-1 Rosario Central y San Martín de San Juan 1-3 Atlético Tucumán, en un partido en el que hubo duelo de campanenses, dado que Nazareno Solís fue titular en el elenco sanjuanino, mientras que Juan Mercier jugó de arranque en el Decano tucumano. Antes, entre viernes y sábado se dieron los siguientes resultados: San Lorenzo (sin Blandi) 3-2 Patronato; Colón 3-1 Godoy Cruz; Newells 2-0 Lanús; Talleres 1-1 Vélez Sarsfield; Defensa y Justicia 1-1 Estudiantes (suspendido a los 26 minutos de la primera parte por tormenta eléctrica) y Banfield 1-1 Independiente. COPA SUDAMERICANA Esta noche, desde las 21.15 horas, San Lorenzo enfrentará como visitante a Nacional de Montevideo en busca del pase a los Cuartos de Final. En el partido de ida, disputado en el Nuevo Gasómetro, el Ciclón se impuso 3-1. El campanense Nicolás Blandi, capitán del equipo, sería titular a pesar de la molestia muscular que lo marginó de los últimos compromisos. PRIMERA C Deportivo Armenio quedó como único líder de la Primera C tras derrotar ayer 1-0 como visitante a Luján. De esta manera llegó a los 15 puntos y superó por uno a Berazategui (14). Los resultados de la séptima fecha fueron: Ituzaingó 0-1 Cañuelas; Berazategui 0-1 Alem; Deportivo Merlo 1-0 San Martín (B); El Porvenir 1-2 Midland; Lamadrid 1-1 Argentino (Q); Villa San Carlos 0-1 Dock Sud; Central Córdoba (R) 2-1 Sportivo Italiano; Victoriano Arenas 2-2 Excursionistas; Luján 0-1 Deportivo Armenio; Sportivo Barracas 2-2 Laferrere. PRIMERA B METRO Concluida la 7ª fecha, Deportivo Riestra mantuvo el liderazgo con 17 puntos, dado que Estudiantes de Caseros (16 puntos) igualó sin goles frente a Tristán Suárez. Los resultados de esta jornada fueron: UAI Urquiza 0-2 Atlanta; San Miguel 0-0 Almirante Brown; Acassuso 0-0 Deportivo Riestra; Sacachispas 0-2 Defensores Unidos; All Boys 1-1 Colegiales; Flandria 0-0 Deportivo Español; Estudiantes 0-0 Tristán Suárez; Fénix 0-1 J.J. Urquiza; San Telmo 1-1 Comunicaciones; Barracas Central 1-0 Talleres.



