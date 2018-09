Diabetes y riñón

¿De qué manera afecta la diabetes a los riñones? La Diabetes Mellitus es una epidemia creciente y es la causa más común de Enfermedad renal Crónica (ERC) e Insuficiencia Renal Crónica (IRC). La Nefropatía diabética afecta aproximadamente al 20-40% de los diabéticos y es una de las complicaciones más comunes. La Nefropatía Diabética suele ser asintomática hasta que la función del riñón se deteriora significativamente. Cuando la enfermedad renal es severa, aparecen: hinchazón (edemas), falta de apetito, náuseas, prurito, aumento de la presión, anemia, etc. La afectación de la retina suele preceder al desarrollo de nefropatía, por eso la importancia de fondo de ojo anual. Las principales funciones del riñón son: eliminar por orina los productos de desecho de la sangre, controlar el balance hidroelectrolítico (sodio, potasio y agua), producir hormonas que regulan la producción de glóbulos rojos, la presión arterial y el metabolismo de los huesos. Las unidades de filtración del riñón, llamadas nefronas, poseen gran cantidad de vasos sanguíneos. Con el tiempo, la hiperglucemia puede provocar estrecheces u obstrucciones de estos vasos, así sin suficiente cantidad de sangre, los riñones se deterioran y la albúmina (un tipo de proteína) atraviesa estos filtros y aparece en la orina donde no debería estar. Los estudios para la detección de nefropatía en los pacientes diabéticos deben hacerse anualmente. Estos controles deben comenzar en los diabéticos tipo 1, a los 5 años del diagnóstico y en los diabéticos tipo 2,(los más frecuentes) al momento del diagnóstico de la diabetes, ya que el momento de inicio de la diabetes en este grupo se desconoce. ¿Cómo detectarla? Una simple muestra de sangre midiendo urea y creatinina que nos sirve para estimar el filtrado de los riñones y por ende el grado de enfermedad renal y una muestra de orina midiendo pérdida de proteínas, más una ecografía renal para descartar alteraciones sobreagregadas. ¿Cómo prevenirla? Control anual al Nefrólogo y al oftalmólogo, Control de peso, Dieta hiposódica y para diabéticos, Buen control de la Diabetes, Buen control de la presión arterial, No fumar, Abundante hidratación, Actividad física y control del colesterol. Mientras mejor se controle la diabetes y la presión, menor es la probabilidad de aparición de nefropatía. La prevención y el tratamiento de la nefropatía diabética necesita un abordaje multidisciplinario (diabetólogo, oftalmólogo, nefrólogo, cardiólogo y nutricionista)para brindar mejor atención, detección precoz y reducción de la progresión de la enfermedad renal. Dra. Moira Behocaray, Especialista en Clínica Médica y Nefrología. MN: 86919. MP: 54710. NotiSerenare Güemes 705 / Tel. 421995 cmr.drapp.com.ar

Diabetes y riñón

Por Dra. Moira Behocaray

