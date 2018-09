El Paro General se sintió en gran parte de las actividades de la ciudad

P U B L I C



No hubo bancos. Las escuelas públicas estuvieron sin clases casi en su totalidad. A excepción de la Shell, las estaciones de servicio no atendieron al público. Tampoco Correo Argentino. En las industrias se detuvieron las tareas programadas y hubo poco movimiento en las obras desplegadas. Por el contrario, los comercios permanecieron en su gran mayoría abiertos. Salvo la recolección de residuos, los servicios municipales no se vieron afectados. El paro general lanzado por la CGT y al cual se plegaron también ambas CTA repercutió con fuerza en nuestra ciudad, con aulas vacías de alumnos, bancos sin atención al público, industrias con su producción paralizada y estaciones de servicio cerradas. No fue un domingo, pero se le pareció bastante. En la avenida Rocca, punto neurálgico de la ciudad, el ritmo normal de un día martes se vio aletargado por la falta de actividad bancaria. "El paro fue contundente", remarcó Georgina López, referente local de La Bancaria. Señaló que a pesar del "buen" acuerdo paritario logrado por su gremio, ayer los hizo acatar la huelga la "consciencia de clase", porque los bancarios no están ajenos "al ajuste brutal de las políticas económicas que emplea Cambiemos". "El paro fue contundente a nivel local y nacional, ya no se puede tapar el sol con un dedo ya que los argentinos sabemos que no podemos seguir sosteniendo un modelo neoliberal que favorece a un sector minoritario de nuestra sociedad", expresó López. La inmensa mayoría de las estaciones de servicio no ofrecieron recarga de combustibles, lo que hizo estar más atentos al indicador de nafta o gasoil a los vecinos de la ciudad. En el casco céntrico, solo la Shell estuvo operando. La industria campanense también sintió el golpe de la huelga. De acuerdo a la UOM, las tareas programadas en el ámbito metalúrgico fueron paralizadas. En tanto, la UOCRA ya había dado aviso con una masiva movilización el viernes que habría brazos caídos en las obras donde tuviera presencia, la ampliación de la refinería Axión entre ellas. Asimismo, Smata les hizo saber a las automotrices su descontento con el rumbo económico y la situación del mercado interno en contracción. "De las empresas no trabajó ninguna: en Campana, Honda y Toyota Boshoku, y en Zárate lo que es Toyota, Toyota Tsusho y Vutec. También una en Loma Verde, Yasaki", precisó Andrés Fransanti, delegado regional de Smata. "Creo que fue un paro muy contundente, sobraban las razones para hacerlo y mostrar la disconformidad con la política económica", sostuvo. Entre las actividades desarrolladas ayer por el gremio, se incluyó una reunión con trabajadores de Honda que esta semana arrancaron con un nuevo ciclo de suspensiones debido a la caída de venta de motos. El lunes, cerca de 500 de ellos movilizaron a Capital Federal para acompañar la concentración en Plaza de Mayo encabezada por las dos CTA y algunos gremios cegetistas. Más acostumbrados al sinsabor de no ir a trabajar, los maestros volvieron a vaciar las aulas de los establecimientos educativos públicos. Pedro Espinosa, de Udocba, resaltó que el acatamiento de Campana fue "masivo", aunque lamentó que el ámbito de la educación privada no haya estado en consonancia. "Hay distritos como Zárate donde los privados hacen paro de forma importante. Pero acá las escuelas privadas se manejan como empresas", cuestionó. El lunes, docentes agremiados efectuaron una pegatina en las calles céntricas mostrando su disconformidad con la falta de un acuerdo paritario, que lleva dilatado más de medio año. En pocos días, recordó Espinosa, se cumplirá un año del último aumento otorgado al salario básico. "La gobernadora sigue pensando que estas medidas de fuerza se le hacen al gobierno nacional, pero gran parte de los problemas vienen de la provincia de Buenos Aires", declaró. El servicio de correos tampoco funcionó. En la oficina de Correo Argentino, "el paro fue masivo en la parte comercial, operativa y atención internacional", aseguró Juan Soria, del gremio de trabajadores de Zona Norte. Destacó que la decisión de sumarse a la huelga general fue "democrática y unánime" en el sector y manifestó que -al igual que los docentes- ellos llevan seis meses de retraso en pactar el incremento salarial para este año. En ese sentido, indicó que permanecen en estado de "alerta y movilización". En cambio, salvo contadas excepciones, los comercios estuvieron con sus persianas levantadas. El gremio venía de celebrar el día de la profesión y se encontró este martes con la mayoría de sus integrantes en sus puestos de trabajo. De igual manera, las dependencias municipales sintieron poco el efecto del paro. Según fuentes del gobierno local, solo la recolección de residuos se vio afectada, prestación que este miércoles estará de nuevo en funcionamiento. Ni el Hospital San José ni los corralones vieron interrumpidos sus servicios. El Centro de Atención al Contribuyentes atendió al público como en cualquier otra jornada. A nivel nacional, el triunvirato que conduce la CGT habló de un "alto acatamiento" a la huelga y advirtió que "si no hay plan B" respeto del modelo económico "tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino". Por su parte, un sector de la CTA y ATE anunciaron un endurecimiento de su plan de lucha la próxima semana con un acampe de cinco días frente al Congreso nacional para rechazar el proyecto de Presupuesto 2019. Desde Nueva York, el presidente Mauricio Macri consideró que el paro general desplegado este martes "no contribuye en nada" y felicitó a quienes fueron a trabajar "contra viento y marea". "El paro lo lamento porque no contribuye en nada. Es un momento difícil y soy el primer en saber cómo los argentinos están poniendo el hombro", sostuvo el mandatario, quien remarcó que "hay que extremar el diálogo" con las organizaciones sindicales".

